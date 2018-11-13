亞馬遜新總部傳塵埃落定：紐約長島市、水晶城獲選

《華爾街日報》報導，知情人士透露，各城市競爭電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 第 2 總部的比賽將告一段落，238 個候選地區在經過長達一年多的競賽後，將由紐約州長島市與維吉尼亞州水晶城出線，成為亞馬遜的第二總部與第三總部。

亞馬遜股價日線走勢圖

知情人士指出，亞馬遜預計將於週二 (13 日) 發布此消息，而未獲選為總部的城市，也可能被該公司考慮成為重要項目據點，因許多城市在競賽過程中，花費了許多資源和時間。亞馬遜拒絕評論此消息。

亞馬遜的 HQ2 將均分於紐約州長島市與維吉尼亞州水晶城，皆位於市中心，這將使亞馬遜在美國三個沿海城市中佔據重要地位，該公司第一總部位於華盛頓州西雅圖。

亞馬遜於 2017 年 9 月開始在北美物色第二總部據點，預期將創造 5 萬個工作崗位，並帶來數十億美元的投資，因此吸引各城市爭先提出優異條件，以吸引該電商巨擘。

亞馬遜在 1 月時將名單縮小至 20 個城市，隨後要求大量數據並進行為期兩天的實地考察，在此期間，各城市試圖給該公司的經濟發展團隊留下深刻印象。

出乎市場意外，《華爾街日報》一週前首次報導，亞馬遜計劃將第二總部平均分配至兩個地點，而不是選擇單一城市。亞馬遜高層表示，如果將第二總部擴展到兩個城市，將可成功招募更多優秀的技術人才。另一方面，透過將規模減半，大量勞工進入該城市所造成的住房、交通和其他潛在問題也將有所緩解。

亞馬遜選擇新總部據點時，進行一系列的考量，包含公共交通，例如是否靠近機場並可直非西雅圖，以及附近是否有優秀技術人才。此外，亞馬遜希望透過在新地區的投資，來顯示該公司實際的經濟影響，以及其創造就業機會的能力。



一些經濟發展專家對亞馬遜決定公開總部競爭過程感到不滿，專家認為，這導致比較過程變得更冗長，此外，可能造成一些投機性的房地產購買。

但也有專家認為亞馬遜此公開做法很聰明，成為該公司向全世界宣傳的平台，擴展地點顧問公司 Boyd 的負責人 John Boyd 指出，亞馬遜透過此機會，向大家展現它們從傳統電商轉型成為科技公司的過程。