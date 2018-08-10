中美打架 全球最大中國科技股ETF也遭殃 大掀贖回潮

隨著中美貿易紛爭越演越烈，就連全球最大的中國科技股 ETF 也連帶受累，掀起一波怵目驚心的贖回潮。

外電報導，過去兩周以來，投資人從規模 12 億美元的 KraneShares 中國互聯網基金贖回 2.21 億美元，該基金在這段時間內大跌逾 10%。相比之下，規模 35 億美元的 iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF 跌了 4.4%，資金流入 8,700 萬美元。至於規模 40 億美元的 iShares 安碩中國大型股 ETF 跌幅僅 1.8%，沒有淨流出或流入。

圖自彭博

仔細深究，不難看出這支科技股資金為何損失如此慘重。該 ETF 持有部位的騰訊，自 1 月以來跌幅逾 7%，市值蒸發 1500 億美元。至於騰訊和阿里巴巴投資的保險公司眾安線上也是一大原因，這家保險公司在 9 月首次公開募股 (IPO) 後大漲，之後卻比發行價跌掉 42%。

至於中國互聯網巨頭 BAT 的其他兩位，百度和阿里巴巴情況也沒好到哪裡去。本週三在中美互祭 160 億美元關稅後同樣應聲大跌，這兩家公司同樣飽受成長趨緩的困境。投資機構 JonesTrading Institutional Services 的 ETF 主管 Dave Lutz 指出，「像阿里巴巴和百度這樣的公司需要高成長來維持估值」，並指出：「而且感覺上做多這兩家公司的全球投資人已經太多。」

儘管中國科技股 ETF 表現慘淡，反觀低迷好一陣子的中國創業板指數，昨天不僅大漲 3.44%，近期市場資金更是越跌越買。《上海證券報》報導，從 7 月份整體表現來看，創業板指數單月跌幅為 2.83%，在全球主要股指中排名墊底。不過，與創業板持續走弱相反，創業板相關 ETF 的規模卻在逆勢暴增。

不僅公募基金經理對創業板恢復投資熱情，國盛證券研報顯示，主動偏股類基金的創業板倉位連兩季攀升，截至 6 月底，創業板持倉佔比已來到 14%。東方財富 Choice 數據顯示，7 月至今，華安創業板 50ETF 和易方達創業板 ETF 的規模分別成長 28.67 億份和 16.92 億份，增幅為 30% 和 20%，規模成長量在全市場 ETF 中排名前兩名。

對於創業板為何在當下受到資金追捧，基金分析人士認為，當前創業板整體估值處於歷史相對底部，而且越跌越能體現配置價值，因此大受抄底資金青睞。

進一步細看領域、精選優質成長龍頭，是基金經理較偏好的類型。匯豐晉信基金認為，從市值角度看，龍頭股業績表現更佔優勢，大市值的創業板公司利潤成長速度明顯優於市值偏小的公司。

國富滬港深成長精選基金經理徐成強調，今年來市場整體投資風格偏成長，但他還是會在成長股中選擇龍頭企業，或在某個子行業中有較強競爭優勢的企業，因為這類公司經營、業績等各方面都比較穩健，抗風險能力比較強。徐盛指出：「股票投資最核心的還是業績和獲利，市場波動短期會對股價造成一定衝擊，但只要公司獲利水準或核心競爭力不變，股價自然會反彈。」