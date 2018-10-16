金融市場動盪 基金掀起贖回潮 9月規模大減287億元

美國升息、貿易戰劍拔弩張與企業季底資金需求擴大等內外因素交雜，造成 9 月投信基金面臨較大贖回壓力，整體規模較 8 月減少 287 億元，至 2 兆 4902 億元。其中，以元大投信減超過百億元，殺最大，市場研判與元大投信為 ETF 龍頭有關。法人指出，雖然企業財報等基本面依舊亮眼，但短期市場餘波盪漾，建議分散配置趨勢成長、收益兩大類資產，抗波動風險。

根據投信投顧公會資料統計，9 月投信基金規模較上月減少 287 億元，減幅 1.14%。若按基金類型區分，以國內貨幣市場型、國內指數股票型、國內股票型基金規模減少最多，各減 350、151 與 139 億元；跨國指數股票型、跨國一般債券型與跨國平衡組合型基金各增加 301、190 與 60 億元。

若以投信公司來看，元大投信 9 月大減 107.27 億元，基金規模降到 3551.31 億元，仍然居冠；復華投信、第一金投信分別減少 59.59、50.04 億元，是贖回金額的第二、三名。值得留意的是，富邦投信逆勢增加 42.61 億元，為增加最多的投信公司，市場研判與資金大買富邦 VIX 有關。

第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧表示，9 月企業季底資金需求提高，輔以美國漸進升息政策引導資金轉向，造成國內貨幣市場基金規模大幅減少；其次，台股 9 月上旬再次失守 11000 點大關，雖然下旬強勢反彈，但已 5 度測試年線，投資人不耐久震，部分資金先進行退觀察。

與此同時，國際金融市場依舊籠罩在貿易戰的陰霾中，美債殖利率亦向上爬升，突破 3%，部分資金先行由股轉債，或轉進平衡型資產避風頭。

市場預期，10 月全球市場更震盪，基金應該持續陷在一波贖回潮中。展望後市，呂彥慧強調，10 月以來，金融市場餘波盪漾，肇因於美中關係再次劍拔弩張、美債殖利率陡升，投資人恐慌情緒高漲，VIX 指數再次飆升到 20 以上。惟美股企業第 3 季財報登場，大型銀行股表現優於預期，為股市帶來穩定的力量。

呂彥慧認為，短線布局應採取分散策略，配置在成長、收益兩大類資產。成長型著重長期發展趨勢向上的創新產業型基金，如：FinTech 金融科技、AI 精準醫療、機器人等；收益型資產聚焦配息為主的基金，包括：水電瓦斯及基建等高股息基金、高收益債券基金，透過配息帶來的現金流，抵銷短期波動。