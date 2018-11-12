天能動力回A“舊事重提”，如意算盤怎麽打？

所謂念念不忘，必有回響——自2016年分拆鋰電池業務回新三板上市計劃夭折之後，近日，已於港股主板上市11年之久的中國新能源動力電池龍頭企業天能動力(00819-HK)終重提回A議程，而這一次天能動力怕是要動真格的了。

11月9日晚，天能動力公告宣佈稱，其正在考慮將旗下電池業務板塊天能電池集團分拆回A股上市的可能性。值得說明的是，天能早在2015年末就曾計劃將其旗下鋰電池業務天能能源分拆回新三板上市，但其後因市況不好故於2016年8月宣佈將該分拆事項推遲併最終作罷。如今，兩三年的時間轉眼過去，天能總算再一次將回A“舊事重提”了：

（來源：港交所）

天能9日的公告内容顯示，其已於當日就分拆建議向港交所呈交計劃分拆方案，當然目前天能仍處在回A路程的起步階段，至於日後能否順利推進則有待進一步落實。

據悉，天能此次計劃分拆實體為其全資附屬公司天能電池集團有限公司（下稱天能電池），天能電池連同其附屬主要從事鉛酸電池、鋰電池及其他新能源電池的研發、生產、銷售及相關的服務。若天能的建議分拆計劃最終獲批準及進行，公司預期其在天能電池回A上市完成後於後者的權益將會減少，但仍將繼續為其最終控股股東。

動力電池第一股：從電動自行車轉向新能源汽車市場

作為發起回A的背景，這里有必要交代一下天能的發家奮鬥史。始創於1986年的天能，經過逾30年的發展現已成為以電動車環保動力電池製造為主，集新能源汽車鋰電池、汽車起動啓停電池、風能太陽能儲能電池的研發、生產、銷售，以及廢舊電池回收和循環利用、城市智能微電網建設、綠色智造產業園建設等為一體的大型實業集團。

2007年6月11日，天能動力成功在港交所主板掛牌上市，成為彼時“中國動力電池第一股”，但彼時的天能動力其業務及產品類别可沒有如今這麽豐富。

作為一家動力電池生產商，天能最開始的動力電池產品主要還是應用於電動自行車，且主要集中於電動自行車市場專用的鉛酸動力電池產品。不過很快，隨著市場明顯趨向於發展減少依賴石油及氣體燃料與較少廢氣排放的其他交通工具，天能開始有意開拓電動摩託車及電動汽車用動力電池市場。自2009年開始，純電動汽車用電池產品在天能的鉛酸電池產品中佔據一席之地，併且增長速度可觀；同年，鋰電池產品營收情況開始在其財報中體現。

此後，天能逐漸將其主要產品從原來的電動自行車用電池向電動摩託車以至電動汽車用動力電池的方向擴展，以及在鉛酸電池產品基礎上大拓鎳氫及鋰電池產品業務。正是這次極其“識時務”的轉型，為天能後來的發展道路奠定了基礎。

把握機遇走過行業調整期，天能業績趨穩

2010年，内地出台了新能源汽車產業發展規劃，受益於政策扶持等行業利好因素，包括天能在内的電池股們迎來了發展的春天。但在2013年，新能源汽車電池行業也進入了調整期，由於電池產品的平均售價下跌，受累於行業内價格戰影響，天能當年經營效益大幅下滑、純利銳減，至2014年更是錄得見紅業績，全年轉虧逾3億元（人民幣下同）。

2014年，國家政策層面開始醞釀推行微型電動車併計劃開展小範圍示範試點，這個“謹慎扶持”政策令新能源汽車電池行業重燃希望，併被再度熱炒。同年10月，天能宣佈其鋰電池項目全面投產，而此前，天能還入選了環保部公佈的第三批符合環保法律法規要求的鉛蓄電池和再生鉛企業名單；2014年12月，天能宣佈與浙江康迪車業簽訂2015年鋰電池購銷合同，集團鋰電池業務在新節點順利起航。

幾乎與此同時，國家工信部宣佈擬對鋰電子電池實行準入——天能完美把握住了行業風口，也佔據了新能源汽車發展項下鋰電池領域的高地。進入2015年，天能完全擺脫了上年業績虧損的陰霾，半年純利翻近5倍，全年則扭虧狂賺了6.11億。其後至今，天能業績總體趨於穩健，2016年公司營收突破200億元，淨利潤亦進一步增長，成長態勢樂觀：

再向回A發起衝擊，時移世易局勢大不同

在2015年強勁的業績表現加持下，信心倍增的天能在當年11月宣佈計劃分拆旗下鋰電池業務實體天能能源於内地新三板上市，惟此事後來因資本市場波動而被公司於2016年8月中申請推遲併最終擱置。距首次提出分拆業務回A至今剛好快滿三年，如今天能再度向回A發起衝擊，局勢自然已經同三年前大不一樣了。

首先是分拆業務的主體已從三年前的天能能源變成了天能電池。從業務覆蓋範疇來看，天能能源主要生產、研發及銷售鋰動力電池產品及鎳氫電池產品；天能電池的業務覆蓋面則更廣闊，包括鉛酸電池、鋰電池及其他新能源電池的研發、生產、銷售及其他相關服務。

另外，2015年公司原計劃將分拆業務於新三板掛牌，但此次回A天能可是正兒八經地瞄準了主板上市地位，雖然公司尚未披露詳細計劃，但從其近三年來的發展情況來看，無論是其自身業務拓展的程度，還是業績體量增長的規模，都已經具備了衝擊A股主板上市地位的實力。

回A自有玄機，天能的算盤如何打？

那麽回A對於天能究竟意味著什麽呢？作為在港股市場走過了逾11個春秋的天能動力而言，分拆業務回A最大的吸引力無外乎兩個，一是獲得一個全新的融資渠道，二是促進集團業務的整合與發展。

從融資需要的角度來講，動力電池行業尤其是鋰電池等“新興”業務一直是需要巨大研發成本投入的領域，在這個前期砸錢力度非常大的業務板塊，企業的融資需求不言而喻。隨著天能旗下業務範疇的不斷推進拓展，其又怎能僅僅滿足於從香港資本市場來錢？透過回A直接進入中國内地資本市場，搭建一個新的融資平台拓寬集團的融資渠道，這樣的事何樂而不為呢？

就天能的業務發展策略而言，其目前覆蓋的領域眾多，大緻包括五大類，即新能源鋰電池、特殊用途鉛動力電池（主要應用於純電動汽車電池）、電動自行車鉛動力電池、廢舊電池回收處理以及智慧能源。總的來說，天能電池業務又分為最主要的三個細分項，即新能源鋰電池業務、純電動汽車用鉛動力電池業務，以及電動自行車用鉛動力電池業務；而其多個附屬在這些業務項上不免存在交叉覆蓋的情況，此次分拆計劃對於天能梳理旗下業務組成結構來講倒是個不錯的契機。

不過這里需要註意的是，天能本身的“靈魂業務”就是上述幾個電池板塊，具體要如何分拆整合現在還不得而知，是剝離新能源汽車領域的鋰電池+鉛酸電池，還是會將電動自行車用電池一併打包要看其後的詳細進展。此外，若最終天能將三大電池板塊業務一起打包回A，就又不得不考慮剝離了支柱業務的天能動力還剩下了什麽這樣的問題，總之，天能回A一事怎麽說都是牽一發而動全身的，還得謹慎穩妥地來。

話說今年以來天能的股價走勢就相當震蕩，上半年先是一路高歌猛進至6月21日於盤中創下自身歷史最高價14.34港元（當日收市價13.98港元），其後又轉頭下瀉至10日30日創下了自身年内盤中新低的5.88港元（當時收市價6.12港元），這樣抛物線式股價表現也是非常戲劇性了：

（天能最近一年股價走勢圖 來源：港交所）

11月12日，天能宣佈分拆電池業務回A上市後的第一個交易日，公司股價高開後一路上揚，至收市報7港元，全日升5.9%表現亮眼，看來市場對天能回A計劃還是抱有相當期待的，就看其接下來的回A進展是否順利以及能否繼續支撐後市了。