鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-08-01 14:23

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陳立武出手改革 英特爾3位製造業務高管傳將退休。(圖:shutterstock)

英特爾於週二通知員工，技術開發部門的兩位公司副總裁 Kaizad Mistry 和 Ryan Russell 將退休，設計技術平台部門的公司副總裁兼前 IBM 高層 Gary Patton 也將退休。

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兩位消息人士表示，英特爾也討論了技術開發部門的變動，該部門負責建立製造流程。據稱，這家晶片製造商計劃縮減其產能規劃團隊，並裁減部分工程團隊人員。

英特爾對此變動拒絕發表評論。

製造業務目前由前美光科技高管 Naga Chandrasekaran 負責，他是在約一年前由時任執行長 Pat Gelsinger 聘用的。

Chandrasekaran 的職責在今年三月擴大，接掌了技術開發與製造。他此後對所屬團隊進行了重組，其中包括作為全球裁員一部分的裁撤行動

英特爾上週發布財報時表示，執行長陳立武自 3 月上任以來，已設定目標，要在年底前將員工人數削減至 75,000 人，約減少 22%。英特爾也承諾將對製造投資採取更嚴謹的態度。

英特爾表示，其下一代 14A 製程技術的發展取決於是否能取得新的重要客戶，否則可能會中止或終止開發。

陳立武在隨財報發布的備忘錄中寫道：「「我們正從零開始與大型外部客戶密切合作開發 Intel 14A。未來，我們對 Intel 14A 的投資將基於客戶已確認的承諾。」

陳立武還告訴投資人，Intel 的 18A 製程技術僅在用於自家產品時才能產生合理的回報。路透社 7 月報導指出，他曾考慮是否停止向外部客戶提供 18A 技術，轉而專注於 14A。