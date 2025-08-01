賴清德稱台美貿易談判「持續進行」 美國官員：說法準確

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-01 15:56

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美國政府通知台灣「對等關稅」稅率為 20％，賴清德總統周五（1 日）對此表示，「暫時性關稅」是 20%，主要原因是談判程序安排，台美雙方尚未進行總結會議。

賴清德總統表示，「暫時性關稅」是20%，主要原因是談判程序安排，台美雙方尚未進行總結會議。（圖：賴清德臉書）

賴清德周五上午召開「因應美國對等關稅政策記者會」，他說台美貿易談判到目前為止，已經有階段性成果，從關稅稅率 32% 調降至 20%，但這並非台灣談判的最終目標，後續談判將爭取更有利、更合理的稅率。

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賴清德說，美方先對台灣公布 20% 的「暫時性稅率」，只要台美後續達成協議，美方可望再調降稅率。

據《路透社》周五報導， 一名美國不具名官員表示，賴清德稱台美談判「持續進行」的說法準確。

該美國官員說：「臨時關稅稅率比原本稅率低，也遠低於其他幾個正在談判的主要貿易夥伴，可以解讀為台灣的提議受到正面回應，台美接近達成最終協議。」