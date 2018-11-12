偉易達(00303-HK)：受貿易摩擦影響客戶可遷廠 必要時或加價

主力生產嬰兒玩具及電子產品的偉易達(00303-HK)公佈中期業績，截至2018年9月30日止六個月，集團收入下跌3.5%至10.035億元(美元，下同)，股東應佔溢利9010萬元，比去年同期減少13.0%。中期股息每股普通股17.0仙，與去年同期相同。 期內毛利2.97億美元，同比減少11.6%，毛利率也由32.3%下跌至29.5%，主要由於產品組合及材料價格上升。

集團主席兼行政總裁黃子欣在業績記者會上表示，集團電訊產品表現疲弱，加上電子學習產品在歐洲大陸發生物流問題，導致業績未如預期。他透露，今年聖誕訂單理想，特別是美國經濟強勁，失業率低，因此對銷情感樂觀。

中美貿易關係前景未明，而北美洲正是偉易達最大的市場，佔總收入 46.8%，期內集團在北美洲的收入下跌 5.9%至4.7億元。黃子欣表示，美國政府將對總值2500億美元的中國進口商品加徵三輪關稅。由於偉易達的電子學習產品及電訊產品沒有被列入加徵關稅清單，所以未受影響。

不過，有部分客戶由集團內地廠房承包生產服務，這些產品出口到美國時則受到關稅影響，預計受關稅影響的產品金額約為1億元。

今年8月，偉易達完成收購Pioneer

Corporation位於馬來西亞的生產設施，黃子欣表示，集團會向受中美貿易摩擦影響的客戶提供應變方案，可改用集團馬來西亞生產設施，現時部分客戶已去考察當地廠房，正研究是否遷移。他透露，集團在研究馬來西亞廠房的產能及負擔能力，若有客戶未能搬遷，將會考慮升價，至於加價幅度需視乎多個因素，現時未能估計具體數額。

文：敖璐斯