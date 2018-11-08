金融大佬：升息會帶來熊市 但目前還沒到轉折點

傳奇對沖基金投資人保羅 · 都鐸 · 瓊斯（Paul Tudor Jones）上周五表示，隨著聯準會繼續其升息周期以抗擊通膨，股市正面臨清算。但他認為，在真正進入熊市前，市場還會重新測試前高。

在周五接受 CNBC 採訪時，瓊斯表示，當利率高得讓人坐不住的時候，通常就會引發熊市。他認為，目前顯然正在經歷一個緊縮周期，但在某個時候，這一情況會停下來。

當面對股市是否會進入熊市的問題時，瓊斯以 1999-2000 年的網路泡沫和 2008 年金融危機為參照，他表示每次被問到會否進入熊市時，他就會回想起這兩次股市的高峰期。而在 2000 年，當聯準會停止升息時，市場又捲土重來，再度測試了前期的高點。

瓊斯表示，在進入熊市之前，將有機會看到市場重新測試高點。他認為，緊縮周期的結束，會引來市場暫停，然後市場會興奮，接下來就必須集中注意力了，因為一旦結束緊縮政策，就可能會反彈。

保羅 · 都鐸 · 瓊斯是美國的著名投資人、對沖基金經理和慈善家。1980 年，他創立了自己的對沖基金都鐸投資公司 (Tudor Investment Corporation)。隨後，他創立了都鐸集團 (Tudor Group)，該集團成為一家專門從事固定收益、貨幣、股票和大宗商品的對沖基金控股公司。

瓊斯曾保持連續多年不曾虧損的紀錄，曾創下連續五年高達三位數的回報率紀錄，是美國家喻戶曉的對沖基金經理。截至目前，《福布斯》雜誌估計他的凈資產為 45 億美元，在福布斯富豪榜上排名全球第 466 位，也是收入最高的對沖基金經理之一。

自聯準會 9 月底最近一次升息以來，股市波動加劇。升息後不久，聯準會主席鮑威爾表示，目前的利率水平離中性（即對美國經濟的增長既不寬鬆，也不限制）還有「很長一段路」。聯準會預計將在 12 月再次升息，2019 年再升息三次。

在過去一個月，美股經歷了 9 年半牛市以來最糟糕的一段時間，當月股市市值蒸發近 2 兆美元。