〈美國會分裂〉民主黨可望奪回眾院 美股恐失去成長動能

美國期中選舉仍在開票中，共和黨可望保住參議院多數席次，民主黨估將奪回眾議院掌控權；對此，部分分析師認為，美股恐因此失去成長動能。

美國於 11 月 6 日舉行期中選舉，開票結果大致朝民主黨奪回眾議院、共和黨保住參議院的「分裂國會」方向發展，並未出現徹底顛覆當前政治版圖的「藍色浪潮」。

過去 1 年來，美國總統川普的減稅、親商政策，提振了企業獲利，帶動美股走揚；不過，本次選舉結果，使市場對「減稅 2.0」的期待，瞬間消退。

根據路透社報導，BMO Capital Markets 利率策略師 Jon Hill 表示，「分裂國會」的選舉結果，降低了對經濟成長、財政刺激政策的預期。

聯準會 (Fed) 採取漸進式升息，抑制通膨壓力，股市也因此失去貨幣寬鬆政策的支撐力道。

報導稱，缺乏財政刺激與貨幣寬鬆政策，美股表現，將更大程度取決於基本面。

川普對銀行法規的鬆綁，創造出有利股市的氛圍，但在民主黨奪回眾院的情況下，銀行業可能會面臨更嚴格的監督。

SunTrust Advisory Services 首席市場策略師 Keith Lerner 指出，如果共和黨在本次選舉中，取得參眾兩院的控制權，「你將獲得更多財政刺激措施」。

不過，期中選舉落幕，至少可消除一些不確定性；路透社觀察歷次國會選舉後兩年的數據發現，在共和黨執掌政府的情況下，標普 500 指數年漲幅平均為 12%；若由民主黨執掌政府，漲幅平均為 9%；如果處於兩黨僵持狀態，漲幅為 7%。

Greenwood 資本合夥公司投資總監 Walter Todd 說，選舉結束，「你就少了件需要擔心的事情」。