川普狂言未必全錯 共和黨獲勝對美股可能較有利

期中選舉將至，美國總統川普之前於推特發文，稱選民們若想讓美股下跌，他「強烈建議投給民主黨」；許多投資人對此感到不以為然，但根據路透社觀察，川普這番狂言，未必全錯。

10 月 30 日，川普在推特寫道，「如果你想讓股市繼續下跌，我強烈建議投給民主黨，他們熱愛委內瑞拉金融模式，課重稅、開放邊境！」

揮別「10 月股災」，截至週四 (1 日) 為止，美股已連 3 漲，但期中選舉帶來的不確定性仍在；路透社分析過去 50 年的資料發現，在共和黨掌控國會，且總統也是共和黨人的情況下，國會選舉後兩年的股市表現，優於民主黨同時掌控國會與白宮的時期。

觀察歷次國會選舉後兩年的數據可得知，在共和黨執掌政府的情況下，標普 500 指數年漲幅平均為 12%；若由民主黨執掌政府，漲幅平均為 9%；如果處於兩黨僵持狀態，漲幅為 7%。

民調結果顯示，民主黨極可能於本次期中選舉中，奪得眾議院掌控權，共和黨則將繼續掌控參議院。

德意志銀行報告指出，無論選舉結果如何，市場波動都可能加劇，但就歷史經驗而言，「如果共和黨能掌控國會，美股上漲的可能性更大。」

證券公司 Wedbush Securities 資深副總裁 Stephen Massocca 認為，川普是個爭議性頗大的人，但他的政策主張，卻很受股市歡迎。

就過去經驗來看，共和黨提出的政策，多半較親商，假設共和黨能在本次選舉中，擴大對國會的掌控，川普將更能「放膽去做」，例如推動第二輪稅改。

但若國會由民主黨掌控，川普的政策目標，勢必遭受箝制，甚至還可能面臨彈劾危機。