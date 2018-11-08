華爾街權柄的象徵：這是高盛2018屆合夥人細節

美東時間周三，高盛宣布了 2018 屆（2 年一次）合夥人的情況。本屆，69 名員工升到了合夥人，這個數字不僅比 2016 年的 84 名少，而且是高盛上市 19 年來的新低。

高盛認為這個新低更凸顯了「合夥人」職位的高貴、能激勵更多有事業雄心的員工向這個目標看齊。在高盛升到所謂「合夥人」（Partner）級別，又稱 PMD（Participating Managing Director），通常意味著一年有固定的 95 萬美金工資，年終獎大禮包 bonus + 分紅等另算。

但升到華爾街 Title 頂層的合夥人位置，不意味著職業生涯到了金字塔頂端、可以宣告退休。高盛 2014 屆合夥人中超過 33% 都陸續離職去別的公司任高管或自己創業。

交易和投行部門貢獻最多新大 Par：分別占到 41% 和 30%

過去的三屆，即 2012 屆、2014 屆和 2016 屆，新合夥人的數量分別是 71、78 和 84 位。

本屆的 69 位新大 Par 中，28 位（41%）來自交易部門，21 位（30%）來自投行部，其它部門都只貢獻了個位數新大 Par，如，6 位來自商業銀行部門，4 位來自消費者與投資管理，3 位來自科技部門。

這 69 位中，67% 是從高盛最初級的職位，即分析師（Analyst）或初級經理（Associate）做起的，28% 在高盛不同的部門輪過崗，平均在高盛呆了 13 年。

而按地區劃分，58% 的新大 Par 依然來自高盛美國本土，28% 來自中東，10% 來自亞太。

本屆合夥人千禧一代、女性、黑人、亞裔占比均上升

根據高盛官網的新聞稿，本屆新合夥人中，29% 是「千禧一代 "，即所謂 1982-2000 年間出生的 Y 世代。這意味著，本屆大 Par 中，29% 的人年齡小於 36 歲。

不僅年輕人增多，本屆 26% 新大 Par 都是女性，創歷史最高紀錄。

20% 是亞裔，8 年來最高比重。6% 為黑人，歷史最高。