第三季利潤率下行、下季度指引不及預期 攜程盤前大跌7%！

攜程於 11 月 7 日美股盤後公布 2018 年第三季財報，由於利潤率下行和下季度營收指引低於預期，攜程股價 8 日盤前大跌 7%。

核心看點如下：

第三季凈營收 93.55 億，年增率增長 15.2%，位於公司指引 91.7 億至 95.8 億指引區間內，超市場預期 92.6 億。

第三季 Non-GAAP 經營利潤 18.8 億，年增率下跌 - 4.2%，經營利潤率 20.1%，符合上季度電話會議指引。

公司對於第四季的凈營收指引為增長 15%-20%，即營收落在 71 億 - 74.1 億之間，稍低於第四季市場一致預期 74.65 億。

第三季攜程歸上市公司凈虧損 11.4 億，年增率大跌 180% 以上。不考慮股權投資公允價值變化以及股權激勵的 Non-GAAP 凈利潤為 17.3 億，年增率微跌 2.6%，超出市場預期的 12.27 億。

攜程周三收盤報 34.44 美元，漲 2.62%，年初至今已跌去 21.9%。

在財報發布後的投資者電話會上，攜程高管指出：

公司預計，不按美國通用會計準則（Non-GAAP）計算，第第四季營運利潤在人民幣 10 億元左右，也就是說營運利潤率在零到 1% 之間，第第四季營運利潤率環比大幅下滑主要有兩個原因。

第一個是由於採用新的會計標準造成的季節性原因，因為 10 月假期的收入之前計入第第四季，而現在大部分計入第第三季。

第二個原因是，宏觀經濟增速放緩對公司年增率營收增長帶來不利影響，而不按美國通用會計準則計算的營運成本保持相對穩定，與 2015 年和 2016 年差不多，當然，與 2017 年第第四季則不同，那個季度我們遭遇了不幸的公關危機，正因為如此，公司當時有意削減了市場營銷費用，使得當季營銷支出環比下降 15% 左右。今年第第四季，公司將略微調高市場營銷支出，以獲取更多的市場市佔率。

至於 2019 年業績預期，可能由於用戶從攜程 App 上預訂服務更輕鬆了，所以對用戶來說，服務預訂窗口現在變得非常短。此外，明年宏觀經濟依舊存在諸多不確定性，因此，我們現階段很難掌握完整、清晰的狀況，提供明年具體的增長率。

詳細財報解讀如下：

營收增速回升

攜程第三季凈營收 93.55 億，年增率增長 15.2%，公司此前給出的指引為增長 13%-18%。相比第一季的 11.3% 與第二季的 13.3%，本季度整體營收增速小幅回升。

（見智依據財報整理）

而帶動營收增速逐漸上升的主要原因就是攜程的機票業務，從下圖可以看出，機票業務今年年初由於行業嚴禁打擊機票 X 產品之後，增速迅速跌落接近於零，最近兩個季度在逐漸回升的通道中。

（見智依據財報整理）

毛利率仍待恢復

攜程本季度獲得毛利 73.6 億，年增率增長 8%，增速持續放緩。同時毛利率也在下滑通道中，本季度毛利率為 78.7%，相比去年同期下跌不止 5 個點，同時相比上個季度也下降了接近兩個點：主要原因在於高毛利的機票在今年初行業機票 X 產品整頓中受挫，雖然在逐漸恢復，但依然對毛利率造成嚴重拖累，另外攜程海外業務拓展，帶來相對高的成本，也影響了毛利率的改善。

（見智依據財報整理）

經營效率提升帶動 Non-GAAP 經營利潤率逐步改善

本季度攜程 Non-GAAP 經營利潤（剔除股權激勵的影響）實現 18.8 億，年增率下跌 4.2%。而從經營利潤率上來看，本季度實現經營利潤率 20.1%，連續第三個季度出現回升勢頭。

在毛利率下滑趨勢中，經營利潤率逐步抬頭，主要原因在於攜程不斷改善的營業費用率，本季度經營費用率環比回升接近 6 個點，年增率回升 1.2 個點。

隨著攜程收購的子板塊的持續整合，攜程在銷售、研發與行政的費用率不斷改善，費用率持續隨規模效應遞減特徵。

（見智依據財報整理）

Non-GAAP 凈利潤超市場預期

第三季攜程歸上市公司凈虧損 11.4 億，年增率大跌 180% 以上，主要是因股權投資公允價值變化帶來的 24.7 億的賬面浮虧。而不考慮該項以及股權激勵的 Non-GAAP 凈利潤為 17.3 億，年增率微跌 2.6%，超出市場預期的 12.27 億。凈利潤率 18.5%，較上季度值 15.2% 有所恢復。