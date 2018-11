零壹成為BitTitan台灣授權代理商 提升資料遷移解決方案

企業 IT 解決方案代理商零壹 (3029) 宣布正式成為 BitTitan 台灣授權代理商,提供企業資料遷移解決方案,降低企業資料遷移的困難與複雜度。零壹表示,其中 MigrationWiz 和 IT 服務自動化平台 MSPComplete,幫助企業以高效方式採用和管理雲服務,提供無痛資料移轉服務,不論是雲端或是本地端,無須安裝軟體或硬體即可將資料移轉至任何位置,速度更比其他方式移轉方式快速超過 70%。零壹指出,MigrationWiz 雲端服務可提供資料遷移引擎,不用安裝軟體或硬體,即可隨時隨地啟動並運行雲端和本地端遷移,不僅全自動化、無須停機,更支援眾多平台相互移轉。不僅支援平台廣泛,且 BitTitan MigrationWiz 資料在整個遷移過程中完全加密並保留在 Azure 網路中,符合多國安全規範標準。



IT 服務自動化平台 MSPComplete 則協助系統整合商、網站代管服務供應商等 IT 服務供應商,達成業務流程自動化、提供一站式託管服務,以及腳本和技術文件的智慧財產標準化與保護功能。輕鬆完成自動化發現、執行、管理和銷售託管服務。



零壹 10 月營收 5.69 億元,月減 12.85%,年增 21.23%;累計 1-10 月營收 54.64 億元,年增 9.08%。