王品Q3本業回溫 惟獲利不及去年 前三季每股賺3.93元

王品 (2727) 第三季在中國營運增溫下，本業較上季回溫，毛利率、營益率皆較上季成長，但營業利益仍較去年同期衰退逾四成，再加上業外的關店損失，連帶影響第三季獲利降至同期次低，單季 EPS 1.37 元，前三季 EPS 則為 3.93 元。王品第三季營收 41.9 億元，創近三年同期新高，年增 2.69%；稅後淨利 1.05 億元，年減 21.6%，毛利率 46.33%，營益率 4.03%，EPS 1.37 元；累計前三季營收 123.1 億元，稅後淨利 3.02 億元，年減 24.4%，毛利率 46.43%，營益率 4.15%，EPS 3.93 元。



王品截至今年 10 月為止，兩岸已開出青花驕、12mini、禾樂、享鴨，以及舞漁、鮨鮮共 6 個品牌，品牌價格帶跨及平價至中高價位。



王品表示，台灣事業群今年營收逐季增加，且同店營收成長率 (SSS) 轉正，再加上新店穩定開拓，成為台灣事業群發展雙引擎；而在中國事業群部分，中國營運走出第二季低潮，反轉向上，「鵝夫人」也受邀至長沙、武漢兩地最新開發的商場展店。