〈LINE智慧入口〉KKday獲LINE、阿里巴巴台灣創業者基金注資

亞洲深度旅遊體驗平台 KKday 今 (8) 日宣布，完成由日本 LINE Ventures 與阿里巴巴台灣創業者基金共同領投的 B + 輪融資，既有投資人包括新加坡 Monk’s Hill Ventures 和中華開發資本等，KKday 也將持續加強拓展全球市場。

KKday 表示，在完成 B + 輪融資後，未來不僅繼續深耕日本、韓國和中國等重點市場，也將加速拓展北美、紐澳和歐洲等新市場，以吸引全球更多喜愛自由行的旅客加入。

針對此次投資，LINE Ventures 投資總監遠藤正人表示，亞洲地區的旅遊體驗市場因消費者行為變化而有爆發性成長，而 KKday 正是引領此股潮流的重要推手之一，相信 KKday 成為亞洲第一的線上旅遊平台指日可待。

KKday 自 2015 年平台上線至今，致力提供深度旅遊體驗，以及更便利、即時的數位化預訂流程，今年初才獲得由日本最大旅遊集團 H.I.S. 領投的 B 輪融資，雙方已展開策略性合作。

KKday 說明，即將上線的「LINE 旅遊」服務中，KKday 將提供超過 2 萬種，遍布 80 個國家、500 個城市的深度體驗行程供消費者搜尋與預訂。

另外，基於競爭考量，KKday 與投資人達成協議，不透露此次財務合作的細節。