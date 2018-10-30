零壹加強企業資安佈局 成為BlackBerry台灣正式授權代理商

零壹 (3029) 於日前招商說明會宣布成為 BlackBerry 台灣正式授權代理商，提供通路銷售及技術支援服務。零壹表示，作為 BlackBerry 通路夥伴及企業 IT 解決方案代理商，將負責代理 BlackBerry 企業軟體解決方案，搭配技術與經驗兼具的資安顧問群，希望透過鏈結台灣市場的通路夥伴能量，為台灣企業與組織實現企業物聯網願景。零壹副董事長姜有謨表示，現今資料外洩持續發生主因，在於多數公司僅部署基本資安防護，加上缺乏專職的資安人員，自然無力抵抗駭客攻擊，透過 BlackBerry 的全面性資安解決方案，包括終端管理、嵌入式軟體、網路、溝通協作、緊急通訊管理等，並結合顧問群的專業協助，將協助企業在終端產品安全的發展與服務，也可有效因應臨時出現的全面性資安危機。



BlackBerry 是全球最大的十家跨國銀行以及七國集團（G7）中的軟體和服務提供者，同時也為全球 60 餘家汽車 OEM 廠商和一級製造商提供軟體產品和服務。BlackBerry 北亞區高級業務總監丁海表示，藉由 BlackBerry 的核心競爭力，將協助企業及組織強化資訊安全、端點安全、隱私安全，同時增加勞動效率（workforce）等四個面向，將全面性的協助台灣企業與組織進行資安和物聯網的建構與部署。



作為 BlackBerry 台灣正式授權代理商，零壹指出，將與 BlackBerry 攜手協助台灣在地企業與組織擴展其現有基礎設施，以便在現有及未來的工作流程中更加安全地連接及管理，其技術資產包括 BlackBerry UEM 行動設備管理、BlackBerry Workspaces 安全企業檔案共享與行動內容管理、BlackBerry AtHoc 危機溝通管理等技術，而目前 BlackBerry UEM 已經保障全球數十億設備的安全。