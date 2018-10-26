網路資安與雲服務成長帶動 零壹前三季獲利年增逾25% EPS 1.5元

零壹 (3029) 今年前三季在網路資安及雲端服務成長帶動下，獲利繳出年增逾 25% 的成績，前三季營收 48.95 億元，毛利率 9.90%，營業淨利 2.11 億元，營益率 4.31%，稅後盈餘 1.84 億元，年增 25.66%，EPS 1.50 元。零壹前三季營收占比，網路暨資訊安全 44%、IT 基礎架構 34%、雲平台與應用 17%、大數據與應用 5%；去年營收占比，網路暨資訊安全 39%、IT 基礎架構 39%、雲平台與應用 15%、大數據與應用 6%、其他 1%。



零壹近年持續擴大布局雲端產業，今年在雲端的營收占比由去年的 15% 提升至 17%，而為強化雲端服務的市場布局，成立以「雲端架構師」為服務定位的羽昇國際，進而協助企業達成數位轉型的組織改造與創新目標。