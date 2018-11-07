〈鉅亨觀點〉美國會分裂！黃金擁「3大動能」重抓市場目光

週三 (7 日) 美國期中選舉宣告落幕，最終結果由民主黨得 219 議員席次重新奪回眾議院、共和黨則以超過 51 席次續掌參議院，美國國會確定出現分裂，打破了過去由總統川普 (Donald Trump) 所屬的共和黨「一黨獨攬參、眾兩院」之局面。

眾多投資銀行預期，川普在失去了眾議院多數席位的優勢之後，雖然白宮仍將持續推動「美國優先」貿易保護政策，其中特別針對中國，但未來川普政府出現政治僵局的可能性已大幅升高，通過法案的難度可能將因「國會分裂」而加大。

而展望市場後市，傳統避險資產黃金，似乎正浮現「價值投資」的契機，除了美國會分裂的政治面風險以外，事實上北美、歐洲市場資金也正著手佈局黃金，以下即為投資人整理「3 大」黃金的潛在動能：

1. 實質利率：

因黃金本身並不孳息，故金價最大的壓力一向是市場上的「實質利率」，而受到聯準會 (Fed) 升息循環的帶動，今年一月至十月份間，實質利率共上漲約 50 個基點，創下 2013 以來新高，但現行實質利率的漲勢，很可能已經觸頂。

Fed 的基準利率是實行利率走廊制度，以超額準備金利率 (IOER) 作為利率走廊的上限、隔夜附賣回利率 (ON-RRP) 作為利率走廊的下限，然而最近幾個交易日來，Fed 的聯邦基金有效利率 (FFR) 已升抵 IOER 上限，這顯示了實質利率正逼近區間上端、達到技術上限，也就是超額準備金利率 (IOER) 的水平。

藍：聯邦基金有效利率 紅：Fed 超額準備金率 圖片來源：Fred

自今年 8 月以來，ICE 美元指數即在 95-97 點震盪，甚至在 Fed 九月份利率會議後，Fed 預期年底仍將升息一碼、2019 年將升息三碼之訊息，也無力推升美元再向上攻高，顯示 Fed 未來的升息預期，已計入市場的訂價之中。

而強勢美元主要是受到實質利率走高所推升，故在實質利率升抵 IOER 水平的場景下，正刺激黃金的潛在上漲動能聚集。

藍：黃金價格 紫：美元指數 圖片來源：investing.com

3. 市場資金正暗中佈局黃金：

據世界黃金協會數據顯示，截至最新十月份數據，全球黃金 ETF 持有量在十月份增加了 16.5 噸，是近四個月來首次增持黃金。

其中北美地區投資者在十月共買入了 5.61 億美元黃金 ETF，而歐洲地區投資人則買入了 6.78 億美元的黃金 ETF，顯示在全球股市波動、通膨升溫的場景下，市場資金正暗中朝向黃金簇擁。