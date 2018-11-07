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〈鉅亨觀點〉美國會分裂！黃金擁「3大動能」重抓市場目光

圖片來源：afp
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週三 (7 日) 美國期中選舉宣告落幕，最終結果由民主黨得 219 議員席次重新奪回眾議院、共和黨則以超過 51 席次續掌參議院，美國國會確定出現分裂，打破了過去由總統川普 (Donald Trump) 所屬的共和黨「一黨獨攬參、眾兩院」之局面。

眾多投資銀行預期，川普在失去了眾議院多數席位的優勢之後，雖然白宮仍將持續推動「美國優先」貿易保護政策，其中特別針對中國，但未來川普政府出現政治僵局的可能性已大幅升高，通過法案的難度可能將因「國會分裂」而加大。

而展望市場後市，傳統避險資產黃金，似乎正浮現「價值投資」的契機，除了美國會分裂的政治面風險以外，事實上北美、歐洲市場資金也正著手佈局黃金，以下即為投資人整理「3 大」黃金的潛在動能：

1. 實質利率：

因黃金本身並不孳息，故金價最大的壓力一向是市場上的「實質利率」，而受到聯準會 (Fed) 升息循環的帶動，今年一月至十月份間，實質利率共上漲約 50 個基點，創下 2013 以來新高，但現行實質利率的漲勢，很可能已經觸頂。

Fed 的基準利率是實行利率走廊制度，以超額準備金利率 (IOER) 作為利率走廊的上限、隔夜附賣回利率 (ON-RRP) 作為利率走廊的下限，然而最近幾個交易日來，Fed 的聯邦基金有效利率 (FFR) 已升抵 IOER 上限，這顯示了實質利率正逼近區間上端、達到技術上限，也就是超額準備金利率 (IOER) 的水平。

藍：聯邦基金有效利率　紅：Fed超額準備金率　圖片來源：Fred
藍：聯邦基金有效利率　紅：Fed 超額準備金率　圖片來源：Fred
2. 美元升勢已見頂：

自今年 8 月以來，ICE 美元指數即在 95-97 點震盪，甚至在 Fed 九月份利率會議後，Fed 預期年底仍將升息一碼、2019 年將升息三碼之訊息，也無力推升美元再向上攻高，顯示 Fed 未來的升息預期，已計入市場的訂價之中。

而強勢美元主要是受到實質利率走高所推升，故在實質利率升抵 IOER 水平的場景下，正刺激黃金的潛在上漲動能聚集。

藍：黃金價格　紫：美元指數　圖片來源：investing.com
藍：黃金價格　紫：美元指數　圖片來源：investing.com
3. 市場資金正暗中佈局黃金：

據世界黃金協會數據顯示，截至最新十月份數據，全球黃金 ETF 持有量在十月份增加了 16.5 噸，是近四個月來首次增持黃金。

其中北美地區投資者在十月共買入了 5.61 億美元黃金 ETF，而歐洲地區投資人則買入了 6.78 億美元的黃金 ETF，顯示在全球股市波動、通膨升溫的場景下，市場資金正暗中朝向黃金簇擁。

全球黃金ETF之黃金持有量　圖片來源：WGC
全球黃金 ETF 之黃金持有量　圖片來源：WGC

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