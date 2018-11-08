貴金屬盤後─期中選舉後 美元轉弱 黃金收高2.40美元

黃金期貨週三收高，為四個交易日來首度上漲。美國期中選舉造成國會分治，美元因而轉弱，支撑了黃金上漲。

分析師說，選舉結果會讓美元下跌，黃金走高，因為國會僵局中，唯一共識是增加支出。這意味赤字上升，聯邦債務負擔加重。由於利率上升，償債成本升高，必須讓美元大幅貶值，才能應付。

12 月黃金上漲 2.40 美元，或 0.2%，收於每盎司 1228.70 美元。

12 月白銀上漲 6.9 美分，或 0.5%，至每盎司 14.569 美元。

美國債券價格上漲，殖利率走低。美國期中選舉結果顯示，民主黨贏得了眾院控制權，共和黨則保住了參院的多數席位，美元因而轉弱。分治的國會不太可能讓川普總統進一步減稅，減緩了赤字擔憂。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

回想 2010 年 -- 期中選舉年，黃金於下半年上漲了 20%，利多在於美元疲弱及預期聯準會 (Fed) 將推出量化寬鬆計畫。現在 Fed 在緊縮信用，今年以來，美元指數上漲了逾 4%。週三，美元指數則下跌 0.3%。

分析師說，預期黃金仍處於長期漲勢的初期階段，短期內可望進一步上漲。

週三為印度排燈節五天假期的第一天，印度人於此假期，會購買金幣與珠寶當禮物，贈予愛人。在過去，增加的需求足以推升黃金價格。今年因盧比兌美元轉弱，黃金需求不佳。

但因印度經濟創下全球最快成長速度，且印度中產階級增加，長期而言，印度的黃金需求仍將增加。

其他金屬交易方面，1 月白金上漲 0.8% 至每盎司 878.80 美元。12 月鈀金上漲 2.3% 至每盎司 1120.70 美元。

12 月銅收高 0.8% 至每磅 2.755 美元。