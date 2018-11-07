貴金屬盤後─黃金收低6美元 投資人等待期中選舉結果

黃金期貨週二收低，並創近一週收盤低點。投資人焦點在週二的期中選舉結果，該結果將決定國會的控制權。

12 月黃金下跌 6 美元，或 0.5%，收於每盎司 1226.30 美元。

12 月白銀收低 14.7 美分，或 1%，至每盎司 14.50 美元。

共和黨目前擁有眾院與參院多數席位。預期週二的選舉中，民主黨將能拿下眾院控制權，共和黨預期將能守住參院多數席位。

分析師說，若共和黨維持住上下兩院控制權，黃金可能下跌。

但這次選舉中，民主黨可能搶下眾院控制權，屆時川普在後二年任期中，其主要政策將遭到強烈反對。在這種情況下，美元與股市可能大幅下跌，以美元計價的黃金則可望上漲。

週二，美元指數上漲近 0.1% 至 96.34，今年以來則上漲了約 4.6%。

分析師說，重行對伊朗實施經濟制裁，由於部份國家並無需參與，依舊可購買伊朗原油，制裁影響因而有限，黃金的避險需求隨之消退。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三開始舉行為期二天的政策會議，週四將公布利率決議，預期將維持利率不變。

其他金屬交易方面，1 月白金上漲 0.2% 至每盎司 871.50 美元。12 月鈀金下跌 2.3% 至每盎司 1095.30 美元。12 月銅下跌 0.9% 至每磅 2.733 美元。