市場恐懼捲土重來 資金急尋避險 高盛：對金價是大利多

近期美股連續下跌，投資人對美國經濟可能重新衰退的擔憂提高，高盛集團 (Goldman Sachs Group) 表示，「恐懼」已經捲土重來，在避險需求下，有助金價走高。

黃金已連續四週上漲，週二更逼近每盎司 1227 美元，累計 10 月以來上漲 3.1%，不過由於美國聯準會升息的影響，金價今年以來仍然下跌 3.8%。

金價 12 個月目標價維持 1350 美元

高盛表示，黃金基本面穩固，3 個月、6 個月和 12 個月的目標價仍維持 1250 美元、1300 美元和 1350 美元，一旦美國經濟成長開始放緩，金價就有望繼續上漲。

金價上漲短期仍存有阻力

高盛指出，黃金的利多題材，主要是各國央行的買盤、美國核心通膨以及新興市場需求上升，但也同時警告金價可能存在的短期阻力，例如：新興市場貨幣波動，尤其是人民幣。

高盛分析師 Mikhail Sprogis 和 Jeffrey Currie 在報告中指出，在股市暴跌以及貿易戰爭的擔憂惡化之後，金價在連跌六個月後，將首度見到單月上漲。

金價連跌六個月後，將首見單月上漲。(來源：Bloomberg)

摩根大通 (JPMorgan) 追蹤的模型顯示，美國在未來兩年內有超過 50% 的可能陷入衰退，高盛認為，市場對經濟衰退可能性的擔憂升高，正在促使黃金投資需求反彈。

高盛經濟學家預估明年美國經濟成長率將從 2.9% 放緩至 2.6%，核心通膨率將回升至 2.5%，這可能使美國經濟看起來愈來愈像進入過度通膨的後期，並進一步支持黃金的買盤。

根據彭博統計，受到金融市場本月大幅震的影響，基金經理在截至 10 月 23 日當週將黃金空頭部位降至 7 月以來最低水平。而黃金 ETF 則在本月增加多頭部位，黃金持有量已連續第三週上升。

道富環球投資管理 (State Street Global Advisors) 黃金策略主管 George Milling-Stanley 日前表示，金價上檔重大壓力阻力預計在每盎司 1350 美元，或許在 6 到 12 個月內將上漲挑戰壓力。