AMD處理器用於亞馬遜雲服務 7納米晶片現突破 股價漲8%

今年以來股價翻了一倍的美國晶片製造商 AMD 周二在美國舊金山舉辦了「Next Horizon」新品發布會，不僅推出了全球首個 7 納米數據中心 GPU，霄龍（EPYC）服務器晶片還可立即應用於亞馬遜 AWS 雲服務，股價短線上漲 8%。

亞馬遜發布公告稱，新的 EC2 虛擬雲服務器將為第三方客戶提供 AMD 霄龍處理器晶片，並能為通用實例（M5 和 T3）和內存優化實例（R5）節約 10% 的計算成本。支持客戶的工作負載場景包括微服務、低延遲交互式應用程序、中小型數據庫、虛擬桌面、開發和測試、代碼庫和商業應用。

亞馬遜 AWS 計算副總裁 Matt Garman 表示，基於 AMD 霄龍晶片的 R5 和 M5 實例產品今天就可使用，T3 實例將在未來幾周上線，並重點強調了幫助客戶運行最常見應用程序時節省成本的特點。

同時，AMD 還宣布了一系列 7 納米製程工藝的新品突破。公司今日推出了 Radeon Instinct MI60 和 MI50 加速器，成為世界上第一個 7 納米數據中心圖形處理器（GPU），旨在提供下一代深度學習、高性能計算、雲端運算和渲染應用所需的計算性能。

原定於 2019 年全面上市、代號「羅馬」的 AMD 第二代 EPYC 處理器（CPU）樣品也已提供給客戶，性能有 25% 的提升。這將是第一款面向數據中心的 x86 7 納米處理器，也標誌着基於 Zen 2 微架構處理器的首次亮相。公司表示正在研發 Zen 3 處理器，也是基於 7 納米製程工藝，將於 2020 年上市。

AMD 首席執行官 Lisa Su 表示，公司正在大舉押注 7 納米製程工藝的晶片和相關創新。「羅馬」將成為全球首個 7 納米的數據中心 CPU，整體性能都會有顯著提升。公司預期到 2021 年，數據中心的業務機會有 290 億美元之巨，隨著行業轉向人工智慧和機器學習，GPU 正在發揮更大作用。

分析指出，企業級 CPU 市場仍是英特爾的 Xeon 處理器占據主導地位，但這一現象去年開始轉變。由於英特爾錯誤押注了 10 納米製程工藝，被研發 7 納米製程的 AMD 迎頭趕上。英特爾的新一代 10 納米晶片推遲到明年下旬才能推出，也令 AMD 在歷史上首次趕超了英特爾的製程工藝。

新品發布會和與亞馬遜 AWS 合作的消息傳出後，AMD 股價短線飆升 8%，最終收漲 3.92%，至 20.68 美元，創 10 月 24 日財報發布以來最高。其晶片業務的競爭對手英特爾短線跌逾 1.1%，收跌 0.88%，報 47.25 美元，接近五日新低。

財經媒體 CNBC 分析稱，多年來英特爾一直是 AWS 的數據中心處理器供應商，現在不得不與 AMD「分天下」，自然影響股價表現。目前，AMD 的霄龍處理器已經用來支持全球前兩大公共雲基建供應商：亞馬遜 AWS 和微軟 Azure 的計算實例。

進入 10 月以來，AMD 股價波動幅度加大。10 月 24 日盤後財報顯示，今年第三季盈利略高於市場預期，營業收入低於預期，兩者均較第二季下滑，第四季營收指引同樣低於預期，盤後股價最深大跌 25%。整個 10 月，AMD 股價累跌超 25%，今年前 9 個月曾累漲約 180%，今年以來漲幅遠遠跑贏大盤。

今年 AMD 的股價與英特爾呈「此消彼長」的關係，部分與兩者對下一代處理器晶片研發的進程有關。

AMD 在 10 月前一度成為今年標普 500 大盤漲幅第一的「牛股」，從 8 月起持續獲得多家頂級投行的青睞，給出的預期目標價不斷創造新高。美銀美林、Jefferies 和 Cowen 等都認為，AMD 今年的晶片製作工藝領先於英特爾，估值也相對更有吸引力：

美銀美林研報稱，英特爾將原定於 2016 年發布的 10 納米晶片推遲到 2019 年末節日購物季推出，AMD 則打算明年推出更高級的 7 納米晶片，代表 AMD 服務器微處理器的計算能力和能效更高。

Jefferies 認為，過去 12 年英特爾基本沒有犯過錯誤，令 AMD 常年損失市場市佔率。但過去四年這一走勢反轉，AMD 管理層的執行能力基本沒有錯誤，2019 年下半年將見證多年來 AMD 首次在產品領軍能力方面超越英特爾，預計 AMD 的服務器晶片市場市佔率從 8% 漲至 12%。

Cowen 重申了「超配」評級，認為 AMD 搶先英特爾推出更高工藝的納米晶片，反應了行業競爭動能的完全扭轉，也給了 AMD「全軌道業務」反超的契機。

不過英特爾仍有「翻盤」的機會。9 月末，英特爾 CFO 兼臨時 CEO Bob Swan 曾發布公開信，回應資本市場對英特爾晶片供應能力和 10nm 級晶片製造工藝的質疑，並稱 2018 年將資本支出增加 10 億美元，至總額創紀錄的 150 億美元；持續在 10 納米級晶片研發方面取得進展，預計 2019 年可以實現量產。

AMD 和英偉達過去兩年半表現驚艷，最重要的原因是抓住了大時代之匙，但傳統巨頭英特爾的反撲隨時到來：

計算和圖像處理的能力使得 AMD 和英偉達在雲端運算和 AI 業務上獲得更高估值彈性，這是本輪兩家「顯卡」公司十倍漲幅的最強推手。數據顯示，計算和圖像部門的營收是驅動 AMD 過去幾個季度持續高增長和毛利率改善的重要武器。

除了在服務器市場奮力追趕英特爾並獲得突破以外，AMD 在 GPU 市場的潛力和競爭力也一直被重點關注。儘管 2017 年在 GPU 產品領域進展緩慢，但是 7nm GPU 的發布意味著 AMD 將進入 AI 計算的超前領域，專注在人工智慧和深度學習的 Rdeon Vega GPU 晶片為 AMD 產品提供了多樣性。

但 GPU 領域的浪潮和需求引起了英特爾的注意。2017 年，英特爾重新燃起了對獨立顯卡的興趣。先是從 AMD 將圖形部門老大 Raja 挖了過來，緊着在今年 2 月份公布了額 14nm 製程工藝的獨立顯卡設計思路和原型。一系列舉措表明，英特爾對於獨顯的反撲很可能來臨。