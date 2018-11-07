〈美國會分裂〉美國國會確定分裂 美股誰贏誰輸報你知！

在共和黨人和民主黨人在 2018 年美國期中選舉中分裂國會後，美股將會出現贏家和輸家。

最大的贏家可能是整個股市，因為這個跛腳的政府仍繼續保有川普總統上任來所取得的成就，但也同時對他的一些像是貿易戰的激進行動進行制衡。

工業和原材料類股可能會是表現最好的股票之一，因為股市猜測政客們可能會在基礎設施交易中獲利。製藥類股則可能會受到兩黨控制藥價計畫的壓力。

隨著民主黨控制眾議院，川普可能被迫軟化他與中國間的激進貿易戰略。兩國間的貿易戰已經擾亂了市場，並使得投資人對全球兩大經濟強國之間的未來臨深履薄。

德意志銀行首席股票策略師 Binky Chadha 上週寫道，「民主黨人掌控眾議院將可減少貿易政策摩擦帶來的下行風險。」「國會調查和潛在的彈劾程序，即使只是名義上的，都可能會用盡大多數的精力。而且越來越多的民主黨人甚至共和黨人可能會試圖在處理貿易問題時降低總統的權力。」

Chadha 補充說，華盛頓和北京之間貿易緊張局勢的降低，可以讓市場重新關注美國的強勁成長，同時緩解全球經濟成長的壓力，並導致「更強勁的必然反彈」。

Strategas Research 政策研究負責人 Dan Clifton 表示，川普現在將開始展望連任，並繼續尋求幫助經濟的政策，「我想一切將由 G20 與中國的會晤展開。」「看來總統可以在貿易上有重大突破。」

儘管共和黨人和民主黨人對各種政策提案持不同意見，但雙方一直支持基礎設施改革。在這方面的任何進展都可能對接觸公共工程項目的企業有利，例如機械製造商、鋼鐵生產商和石油和天然氣供應商。

匯豐銀行美國首席經濟學家 Kevin Logan 在 10 月的報告中寫道，「民主黨可能會推動大規模基礎設施支出計畫。共和黨人通常會反對民主黨在這方面的計畫。但川普總統表示支持基礎設施支出，可能願意提供協助。」

主要鋼鐵製造商 Nucor (NUE-US) 股價隔夜交易上漲 0.1%；聯合技術公司 (UTX-US) 在延長交易中小幅上漲，而工業集團 Honeywell (HON-US) 則上漲 0.1%。

美國銀行首席股票策略師 Savita Subramanian 在 9 月寫道，材料、工業和能源股「可能受惠於民主黨人的小型基礎設施法案、疲軟的美元以及降低的貿易緊張局勢」。

美銀股票策略師們也表示，雖然國會和川普可能會在降低藥價方面找到共同點，這對醫療保健和製藥商是潛在的風險，如製藥公司輝瑞 (PFE-US)、默克 (MRK-US) 和強生 (JNJ-US)。

Cowen 分析師也呼應這種看法，告訴客戶「可能遭到潛在衝擊的範圍包括從基礎設施和藥品定價，到聯邦最低工資上漲和學貸減免的所有內容。」