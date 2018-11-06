〈區塊鏈大應用〉AMD偕同科技大廠 推出8項新採礦平台解決方案

據報導，知名美國半導體製造商 AMD(AMD-US) 將與 7 家主要的科技公司合作，推出 8 款新的加密貨幣採礦設備。

根據 AMD 官網上所發布的標題為「AMD 和區塊鏈技術」 的文章中顯示，該公司已與 Sapphire、ASROCK、ASUS、MSI、Biostar、TUL 和 Rajintek 等 7 家科技大廠合作，將推出 8 種不同的採礦平台。該公司也表示這些平台將擁有「極致穩定性、全天候的性能和企業級質量」。目前該設備的訂價尚未發佈。

AMD 在文章中表明，合作夥伴關係將為市場帶來全新的「區塊鏈運算解決方案」，有助於推動「創新區塊鏈平台」的發展。作為該公司推廣新硬體產品線的一部分，AMD 也解釋了該平台的技術核心功能，並表示該平台主要將帶來信任度、完整性和安全性等優勢。

此一消息是在 AMD 發布 2018 年第三季財報的一周後發布，AMD 第三季營收為 16.5 億美元，低於市場預期的 17 億美元。該公司在當時曾說道，營收的下降可歸因於區塊鏈相關繪圖晶片業務的營收下降。AMD 表示:「第三季與區塊鏈相關的 GPU 銷售可以忽略不計。」同時也補充道，GPU 的平均銷售價格也有所下降。

AMD 在加密產業中以採礦設備和技術而聞名，然而該公司對於區塊鏈相關技術發展似乎依然有所保留。今年 4 月份，該公司執行長 Lisa Su 曾表示，區塊鏈是「非常重要的技術，在交易方面具有很高的潛力。」同時，她也表示，「在短期內，該技術讓人分心」公司將專注於他們的核心市場，而非區塊鏈的炒作中。