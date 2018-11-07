英特爾哭哭！AMD 7 奈米 EPYC 處理器受亞馬遜青睞搶先入市

週二 (6 日) 在晶片製造商 AMD 「Next Horizon 」新產品發布會上，該公司迎來了重要時刻，執行長蘇姿豐 (Lisa Su) 宣布，亞馬遜雲端服務 AWS 將採用其 AMD EPYC 處理器。

該消息宣布後，週二 ADM (AMD-US) 盤中股價應聲飆高 8%。AMD 是今年市場上表現最好的股票之一，漲幅超過 100%，這是因為競爭激烈的晶片技術，令市場預期 AMD 將從英特爾取得更多市占。

AMD 股價走勢圖。(圖：Investing)

AMD 全球資深副總裁暨資料中心與嵌入式解決方案事業群總經理 Forrest Norrod 表示：「亞馬遜 EC2 實例中出現多個 AMD EPYC 處理器提供的實例，象徵雲端服務提供商更廣泛地採用 AMD 高效能 CPU 的重要里程碑。」

Forrest Norrod 提到：「與雲端服務領域佼佼者亞馬遜 AWS 合作，對 AMD 團隊來說是不可思議的，我們很高興看到亞馬遜為客戶提供新的實例。」

EPYC 處理器功能強大，亞馬遜 AWS 副總裁 Matt Garman 在發布會上表示：「AMD 晶片可以節省 10% 的運算成本。」

AMD 表示已向客戶發送了新晶片設計的樣品，這些晶片將由台積電製造，採用 7 奈米製程技術。根據 AMD 首席技術官 Mark Papermaster 的說法，該技術相當於英特爾宣布的 10 奈米工藝，但將首先進入市場。

與主要競爭對手 AMD 公司相比，英特爾已經宣布了 10 奈米量產將延遲，並表示直到明年年底它才會在市場上推出伺服器晶片。

據 Gartner 稱，亞馬遜網路服務是雲計算領域的領導者，去年的市占為 52%，其次是微軟、阿里巴巴和 Google。