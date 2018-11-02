雙11前哨戰開紅盤 網家首週業績年增80% 行動端成長具爆發力

網家 (8044) 旗下 PChome24h 購物枕戈待旦全面迎戰電商年度盛事雙 11，今年特別搶先於 10 月下旬結盟 LINE 購物大舉開跑「雙 11 搶先購」暖身活動，祭出三大利多提前引爆早鳥買氣，成功帶動雙 11 前哨寫下亮眼成績，統計首週 (10 月 25 日～10 月 31 日) 活動業績相較去年同期激增 8 成，其中行動端業績的成長力道更為 PC 端的 2.3 倍。PChome24h 購物再宣布啟動直營品牌活動、LINE 購物返點無上限、支付回饋、多元跨界合作等六大核心策略，而 11 月 10 日則將舉辦的全台電商規模最大雙 11 晚會「PChome 雙 11 來了－Unlimited 無限之夜」，利用電視台＋網購平台＋社群＋影音串流平台等全渠道直播覆蓋，以期創造雙 11 業績新高峰。



此外，中國電商京東雙 11 大促也於 11 月 1 日提前開跑，京東指出，11 月 1 日「超級秒殺日」的 0 到 1 點，京東 1 小時下單金額達人民幣 60 億元，其中，手機品類銷售額年增 2.6 倍、相機品類銷售額年增 2 倍、筆電銷售額年增 3 倍、家裝建材銷售額年增 2 倍、京東全球購銷售額年增 2 倍、衣物家清進口商品銷售額年增 4 倍、酒水銷售金額年增 3.6 倍，而汽車用品 20 分鐘銷售額則達到去年同期的 2.7 倍。



根據京東大數據顯示，以累計下單金額計，廣東、北京、江蘇、四川、山東成為剁手最為豪邁、下單金額最高的前五地區。與去年同期相比，下單金額增長最快的前五黑馬地區則屬河北、河南、山東、西藏、廣東。秒殺日第一小時，京東累計下單金額前五大品類為：手機、平板電視、冷氣機、遊戲本、冰箱；售出商品件數前五大品類為：手機、洗護用品、刮鬍刀、平板電視、毛衣。