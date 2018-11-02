〈蘋果下季財測差〉供應鏈承受壓力大 台產業龍頭股股價較具支撐

蘋果在 iPhone 漲價帶動下，最新公布的營收、獲利連 4 季創高，不過蘋果對新一季財測保守，顯示新款 iPhone 買氣堪慮，消息反映在台蘋概股上，以產業龍頭個股的台積電 (2330-TW)、EMS 廠鴻海 (2317-TW) 及大立光 (3008-TW) 股價走勢較為堅挺，其餘個股則多回檔修正。

首度取得 iPhone XR 前鏡頭供應的玉晶光 (3406-TW)，股價也在午盤前急殺翻黑。

證券分析師張陳浩指出，蘋果第 4 季財報盤後出爐，每股純益激增至 2.91 美元，優於市場預期，但是蘋果未來不再公布 iPhone 產品銷量，意味蘋果在 iPhone XR 推出後，已意識銷售疲弱的窘態，因此除給出保守財測外，也將不再公布銷售數字。

同時，由目前蘋果手機創新力道來看，張陳浩也認為，產品創新能力也在衰退中，大幅減弱對「果粉」的吸引力，漸漸走向如過去宏達電 (2498-TW) 使用的機海戰術，如此一來，更顯蘋果手機銷售弱勢。

今日台股盤面上，蘋果概念股包括台郡 (6269-TW)、嘉聯益 (6153-TW)、可成(2474-TW)、美律(2439-TW) 及 GIS-KY、TPK-KY(3673-TW) 等，股價皆震盪下滑，玉晶光股價更是中場翻黑。

證券分析師黃漢成指出，台股自 9400 點開始反彈，2 日來集中市場指數已大漲近 330 點，目前接近 9900-10000 點的反彈壓力區，在即將出現連兩日股市不交易狀況之下，蘋概股承受的壓力也較大。