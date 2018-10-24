聚陽(1477)、欣興(3037)、南電(8046)、網家(8044)、宏達電(2498)

聚陽 (1477)：今年獲利成長明確以及客戶釋單展望看好，加上美中貿易戰有機會獲得轉單；客戶 GAP 與 Uniqlo 訂單大幅成長，加上切入運動機能服飾有成，挹注營運成長。今日股價跳空開高，收復 5 日均線，未來有望挑戰前高 171 元。

欣興 (3037)：ABF 載板缺貨情況持續惡化，由於新款 CPU、伺服器、GPU，甚至通訊晶片，設計更加繁複，以至於載板層數大增。今日股價收復 5 日、10 日均線，下檔以 15.65 元為支撐，上檔壓力落在半年線的反壓。



南電 (8046)：近年載板產業低迷，廠商無擴產意願，今年以來網通、AI 與高速運算對於新款 CPU、伺服器需求持續增加，以至於 ABF 軟板需求大增。股價連續拉出 5 根紅 K，走勢凌厲，短線上檔壓力落在月線反壓，若能收復，即可再向上挑戰年線及半年線。



網家 (8044)：積極備戰雙 11，PChome 運能較去年提升 2 倍，近日祭出連續 10 天的 5% LINE Points 開幕慶加碼，帶動 PChome24h 購物於 LINE 購物的業績表現相較進駐首日激增超過 25 倍，業績持續飆升。股價連續拉出 4 根紅 K，今日股價開高走高，收復年線，下檔落在 135 至 140 元，未來可望挑戰波段高點 158 元。



宏達電 (2498)：舉辦 2018 世界 VR 產業大會 HTC Vive 產業生態分論壇，推出六自由度(6DoF) 開發者套件，並展示多款極具顛覆性的六自由度相關 VR 內容與技術。股價短線呈現多頭走勢，今日股價開高走高，遭逢月線反壓而出現賣壓，下檔區間落在 30 至 32 元。

