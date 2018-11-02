貿易戰露曙光 台股收復9900點 法人示警小心這類股

美國總統川普釋出與中國國家主席習近平針對貿易戰問題展開對話，市場認為雙方應會參加月底的 G20 峰會。美中貿易戰似乎有解，促使美股強彈，連帶台股今 (2) 日終場也上漲 61 點、收在 9906 點，台股本週在外資買盤回流下連漲 5 天，累計上漲達 417 點。法人表示，近期不少個股已有 2-3 成漲幅，小心漲多個股，不建議再追價，預期在月底 G20 會議前，盤勢還是區間震盪為主。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，消息指出川普與中國貿易協商，順利進行中，並預期將有很好的結果，美股和陸股短期都止跌反彈，帶動本周指數跌深反彈，由於並非基本面好轉，而是信心面帶動，下周還要看美國期中選舉結果。

楊遠瀚進一步表示，台股中，許多個股已上漲至 10 月中旬位置，尤其不少個股已有 2-3 成漲幅，目前大盤的 20 日壓力區約在 9900 點，漲多個股不建議再追價，回檔再介入。

楊遠瀚指出，台股因上檔賣壓仍重，加上 APPLE 第三季財報雖然優於預期，但是第四季營收預估低於分析師預估，是否對 APPLE 供應鏈可能產生影響，皆為後續關注點，市場氛圍偏向保守，預期在 G20 會議前，川普應不會有更激進策略釋出，所以推估台股盤勢將為區間震盪。

產業方面，楊遠瀚分析，APPLE 整體供應鏈營運動能不強，但長線來看，7 奈米、三鏡頭、LCP、Modified PI 相關仍可伺機切入；而 Tesla 財報與銷售狀況佳，且加速中國設廠，供應鏈出貨看增，全球電動車與自駕趨勢仍向上，車電相關期待性高；5G 明年下半年到 2020 年將步入商轉，相關 PCB、網通、手機元件可關注。

傳產股部分，看好美國服飾、鞋類品牌財報、同店增長表現佳，美國消費力道上揚將挹注紡織動能；此外，貿易戰無影響的零售、食品、金融與通膨概念之資產營建股可為防禦標的。

