〈雙11概念股出列〉網家打造歷年最大規模雙11 衝刺Q4旺季

為搶攻雙 11 帶來的龐大消費版圖， 網家 (8044-TW) 表示，今年已規劃提升倉儲物流能量、拓展直營品牌合作和深化會員經營等，而 PChome24h 購物將推出 11 個分會場專區，強打年度最高規格的海量優惠，整體規模大幅突破去年雙 11 檔期，為歷年最大，為第 4 季增添成長動能。

由於第 3 季以來消費買氣受到國內外不確定因素的衝擊，各家業者均提前開跑雙 11 前哨戰，其中，網家旗下 PChome24h 購物已提前展開「雙 11 搶先購」活動，全站逾 200 萬種商品提前下殺到 1.1 折起，同時， 與 LINE 購物結盟後也首度祭出連續 10 天的 5% LINE Points 返點回饋活動，為 10 月營收有效拉抬。

網家說明，從去年雙 11 祭出台灣電商首場國際級娛樂盛宴開始，到今年的 618 年中大促，PChome24h 購物不斷顛覆電商既定的線上營銷模式，今年的「PChome 雙 11 來了－Unlimited 無限之夜」更是全面進化升級為「消費＋娛樂」體驗。

除了將力邀海內外知名藝人同歡，網家首度啟用全息投影新技術，不同主題的表演類型可結合不同促購驚喜橋段，並透過電視台、網購平台、影音串流平台及社群平台的多螢跨屏串聯，來營造出娛樂享受型的購物狂歡氛圍。