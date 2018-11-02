〈日本國際工具機展〉大銀全年營收上看30億元 明年拚雙位數成長

工具機大廠上銀 (2049-TW) 轉投資公司大銀微系統今年起接受日本半導體定位系統訂單，預計明年出貨，全年營收上看 30 億元，董事長卓永財表示，明年隨著許多新產品推出，加上半導體智慧自動化等新應用漸起，整體營運將優於今年，全年營收力拚雙位數成長，中期目標為營收達到 100 億元規模。

大銀微系統為上銀持股約 8% 的轉投資公司，已於 9 月底登錄興櫃，預計明年第 4 季送件申請上市。該公司主要產品包括奈米與微米級定位系統，定位系統所需的精密傳動與控制元件如線性馬達、轉矩馬達、伺服馬達等，為國內唯一具有線性馬達量產能力的製造廠，也是全球最大半導體奈米級精密定位系統商。

大銀目前客戶涵蓋科技產業設備最主要的供應商，且全球前三大半導體設備製造廠，都是大銀的客戶，其精密定位系統平台與線性傳動控制元件，已廣泛運用於半導體、醫療設備、精密量測、自動化等產業。

身兼大銀董事長的卓永財指出，大銀過去客戶多以歐美為主，而為保護歐美客戶，未在日本接單，今年開始接受日本半導體定位系統訂單，預計明年出貨。大銀前 9 個月累計營收已達 22.15 億元，年增逾 28%，全年營收可望上看 30 億元。法人預估，大銀今年每股純益可達超過 2 元水準。

展望明年，卓永財表示，明年隨著許多新產品推出，加上半導體的智慧自動化等新應用漸起，整體營運將會優於今年，全年營收有機會力拚雙位數成長，中期目標為營收達到 100 億元規模。

大銀已取得雲科 1 萬坪土地，正在建廠中，該新廠主要負責機械零件加工，預計明年底投產，目前正在申請新竹工業區新開發區塊約 1.2 萬坪土地，以因應未來業務需求。