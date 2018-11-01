LINE Pay一卡通年底可望封王 9月轉帳5.56億 打趴所有電支業者

金管會今 (1) 日公布電子支付現況，今 (2018) 年 9 月 3 日才上線的「LINE Pay 一卡通」，截至 9 月底，上線不到 1 個月使用人數達 51.7 萬人，已經快要追上上線 7 個月的街口支付之 53.9 萬人。但據了解，LINE Pay 一卡通目前已超過 80 萬人使用，今年底可望上看百萬人，超車歐付寶，坐上電子支付王寶座。不但如此，LINE Pay 一卡通 9 月轉帳金額衝出 5.56 億元，打趴所有電支業者。

根據銀行局統計，截至 9 月底，使用人數最多的為歐付寶，達 76 萬人；2 月剛上線的街口支付，累計使用人數達 53.9 萬人；不過，今年 9 月 3 日才開通的 LINE Pay 一卡通來勢洶洶，上線不到 1 個月，使用人數已達 51.7 萬人。

金管會統計，9 月電子支付轉帳交易金額衝出 6 億 4482 萬元，比起 8 月遽增 5 億 6142 萬元、增幅高達 673.17%，主要就是來自於 LINE Pay 一卡通所貢獻。

LINE Pay 一卡通因為推出「轉帳拿紅包」的活動，轉帳金額打趴所有電支業者，9 月轉帳高達 5.56 億元；而街口支付為 5949 萬元；歐付寶為 2842 萬元。

在儲值金額部分，9 月電支的儲值金額達 4 億 7532 萬元，也比 8 月大增 3 億 4367 萬元、成長 261.05%，LINE Pay 一卡通也居冠，上線 1 個月儲值金額就有 2.8 億元；街口支付則排第二，儲值金額達 1.8 億元。

不過，在支付款項餘額跟代理收付款項部分，街口支付則贏過 LINE Pay 一卡通，截至 9 月底，街口支付代理收付款項高達 3.86 億元，而 LINE Pay 一卡通只有 800 萬元，主要是因為一卡通所合作的「實際消費店家」集中在南部，而街口支付深耕連鎖超商、傳統市場、在地小商家，布點廣泛多元，因此代理收付款項仍遙遙領先；而支付款項餘額部分，截至 9 月底，街口支付達 1.7 億元，略勝於 LINE Pay 一卡通的 1.2 億元。

LINEPay 一卡通帳戶，首波連結 10 家合作金融機構，包括：聯邦銀行、新光銀行、台北富邦銀行、中國信託商銀、高雄銀行、玉山銀行、永豐銀行、中華郵政、土地銀行及台灣銀行，目前除了土銀和永豐銀行以外，已有 8 家銀行上線。