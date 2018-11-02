電競熱 橘子力挺IeSF電競錦標賽 盼挹注Q4營運動能

電競熱潮延燒，2018 IeSF 世界電競錦標賽 11 月在高雄巨蛋展開，遊戲橘子 (6180) 宣布，整合集團旗下遊戲、支付等多元服務，在展館周邊設立大型遊憩專區並祭出活動，盼刺激消費力道，為第四季營運挹注成長動能。橘子集團董事長劉柏園表示，集團 10 年前與遊戲同業聯手創立 TeSL 台灣電競聯盟，亦是培訓戰隊的先鋒，逐步促進台灣人對電競的認知度及電競市場發展。10 年後，具指標性的國際電競賽事 IeSF 首次移師來台舉辦，已是今年最重要的電競盛事。



為支持台灣首次舉行 IeSF，橘子集團旗下遊戲橘子、GASH、橘子支付、beanfun! 合力共組 beanfun! 互動體驗專區。橘子表示，在 beanfun! APP 內推出許多活動，包括 beanfun! 入口首頁設立 IeSF 電競專區，推出「人氣冠軍榜」活動。



橘子指出，為善盡地主之誼，beanfun! 特別為 450 位各國選手安排總計價值近 20 萬元的 beanfun! 優惠券，讓各國熱愛電競的好朋友充份感受台灣人的熱情。