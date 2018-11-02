電競熱 橘子力挺IeSF電競錦標賽 盼挹注Q4營運動能

電競熱潮延燒，2018 IeSF 世界電競錦標賽 11 月在高雄巨蛋展開，遊戲橘子 (6180) 宣布，整合集團旗下遊戲、支付等多元服務，在展館周邊設立大型遊憩專區並祭出活動，盼刺激消費力道，為第四季營運挹注成長動能。橘子集團董事長劉柏園表示，集團 10 年前與遊戲同業聯手創立 TeSL 台灣電競聯盟，亦是培訓戰隊的先鋒，逐步促進台灣人對電競的認知度及電競市場發展。10 年後，具指標性的國際電競賽事 IeSF 首次移師來台舉辦，已是今年最重要的電競盛事。
為支持台灣首次舉行 IeSF，橘子集團旗下遊戲橘子、GASH、橘子支付、beanfun! 合力共組 beanfun! 互動體驗專區。橘子表示，在 beanfun! APP 內推出許多活動，包括 beanfun! 入口首頁設立 IeSF 電競專區，推出「人氣冠軍榜」活動。
橘子指出，為善盡地主之誼，beanfun! 特別為 450 位各國選手安排總計價值近 20 萬元的 beanfun! 優惠券，讓各國熱愛電競的好朋友充份感受台灣人的熱情。
電競熱潮延燒，2018 IeSF 世界電競錦標賽 11 月在高雄巨蛋展開，遊戲橘子 (6180) 宣布，整合集團旗下遊戲、支付等多元服務，在展館周邊設立大型遊憩專區並祭出活動，盼刺激消費力道，為第四季營運挹注成長動能。橘子集團董事長劉柏園表示，集團 10 年前與遊戲同業聯手創立 TeSL 台灣電競聯盟，亦是培訓戰隊的先鋒，逐步促進台灣人對電競的認知度及電競市場發展。10 年後，具指標性的國際電競賽事 IeSF 首次移師來台舉辦，已是今年最重要的電競盛事。