日月光投控4月營收522億元 年增13.95% 刷新同期高

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日月光投控今年全力衝刺測試業務，預估隨著 AI 晶片製程越趨複雜，將在封裝階段導入更多測試環節，公司也正積極投入測試業務，去年測試業務佔整體封測營收比重已自 16% 提升至 18%，預計今年底將再達 19-20%。

另外，日月光投控也應客戶邀請評估至美國設立產線，目前仍處於初步討論階段，尚未有具體時程或規模，但強調未來若有投資決策，將以有經濟規模效益為評估關鍵，服務項目有可能是台灣現有服務的延伸。