日月光投控4月營收522億元 年增13.95% 刷新同期高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-09 18:52
IC 封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (9) 日公布 4 月營收 522.11 億元，月減 2.86%，年增 13.95%，累計前 4 月投控自結合併營收 2003.64 億元，年增 12.17%，雙創歷史同期新高。
日月光投控 4 月受惠封測稼動率維持高檔，封測及材料營收 313.12 億元，月增 0.4%，年增 24.3%。
日月光投控今年全力衝刺測試業務，預估隨著 AI 晶片製程越趨複雜，將在封裝階段導入更多測試環節，公司也正積極投入測試業務，去年測試業務佔整體封測營收比重已自 16% 提升至 18%，預計今年底將再達 19-20%。
另外，日月光投控也應客戶邀請評估至美國設立產線，目前仍處於初步討論階段，尚未有具體時程或規模，但強調未來若有投資決策，將以有經濟規模效益為評估關鍵，服務項目有可能是台灣現有服務的延伸。
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