美中休兵90天！中國正式公告 今天起對美加徵關稅稅率調整為10%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-14 06:30

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美中關稅戰休兵，中國國務院關稅稅則委員會周二（13 日）晚間正式發布調整美國進口商品加徵關稅措施的公告，稱將加徵關稅稅率由 34% 調整為 10%，並暫停實施 24% 的對美加徵關稅稅率 90 天。

在美中談判前，美國對中國進口商品收取 145％高額關稅，包括 20％芬太尼關稅、34％「對等關稅」、91％反制關稅；中國對美國進口商品加徵 125％關稅，包括 34％「對等關稅」、91％反制關稅。

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國務院關稅稅則委員會周二表示，為落實中美經貿高層會談共識，根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自 5 月 14 日 12 時 01 分起，調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施。

有關事項如下：

一、調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告 2025 年第 4 號）規定的加徵關稅稅率，由 34% 調整為 10%，在 90 天內暫停實施 24% 的對美加徵關稅稅率。