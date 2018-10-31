技術分析教父：美股受創程度 比你想像更嚴重 整體將邁入熊市

有「技術分析教父」之稱的 Ralph Acampora 表示，現在美股狀況不佳，而且恐怕比許多華爾街投資者的預期還要糟糕。

Acampora 表示，道指和 S&P 500 指數遭遇的技術損害已經彌平今年所有漲幅，而 Nasdaq 綜合指數跌至修正領域 (通常定義是自高點下跌至少 10%)，這必須要耗費數月才能復原。他週二 (30 日) 表示，「從技術觀點來看，股市受到的技術損害很巨大，遠比大眾談論的程度還要糟糕多了。」

Acampora 分析尖牙股 (FANG)，指這 4 家股票 (臉書、亞馬遜、Netflix 和谷歌母公司 Alphabet) 走勢就是牛市出現蛀蟲最明顯的跡象。

這 4 家向來是股市情緒和價格走勢重要催化劑的尖牙股，讓股市合併市值流失 1200 億美元，此外亞馬遜 (AMZN-US) 收盤跌入熊市，即自最近高點下跌至少 20%。

「我長期以來一直是多頭，就像大眾一樣，我也一直等待修正來臨，但這次不太一樣，所有領導數據都被壓垮了。」Acampora 說道。



Acampora 認為，整個股市將進入熊市，且當前市場的動態與 1987 年的股市崩盤非常相似，當年 10 月 19 日道指單日跌幅創歷史性的 22.6%。

「老實說，我還沒看到低點，我認為我們將邁入熊市。」Acampora 推測市場要到 2019 年第一季左右才會復原。

Acampora 並非唯一看跌美股的分析師。

摩根士丹利首席美股分析師 Michael Wilson 表示，股市目前正處於「滾動熊市」。在股市走揚時，他也是首批發現漲勢的分析師之一。

可以肯定的是，其他分析師認為股市將返回正常，也會因為 Fed 升息而甫進入波動更劇烈的時期。

McClellan《市場報告》發行人 Tom McClellan 表示，目前走勢大多與 10 月的季節震盪相關，並不是有意義的大幅動搖這持續 10 年的牛市，他認為目前股市已賣超，故仍看漲股市前景。