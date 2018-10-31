未受比特幣大跌影響 加密貨幣平台Coinbase估值達80億美元

儘管比特幣的熱潮及價格都在今年大降，但是加密貨幣交易所 Coinbase 的估值仍被看好。這家總部在舊金山的公司週二 (30 日) 完成 3 億美元的融資，估值達到 80 億美元。

相較之下，這家公司在 2017 年 8 月的估值僅為 16 億美元。80 億美元估值也意味著，Coinbase 現在的公開價值高於 71 億美元的企業聊天 APP Slack，和 76 億美元的雜貨配送平台 Instacart。

據 Coinbase 表示，這次的 E 輪融資由老虎環球基金 (Tiger Global Management) 領軍，Y Combinator Continuity、Wellington Management、Polychain 與 Andreessen Horowitz 均參加了此輪融資。

Coinbase 總裁兼營運長 Asiff Hirji 發表聲明，表示這筆資金將用來「加速加密貨幣和數位資產的普及」。

去年隨著比特幣價格飆漲 1300%，到近 2 萬美元，Coinbase 前景廣被看好，但接下來整體數位貨幣市場暴跌，比特幣也從高點下挫 65%，市場遭遇重擊。不過矽谷的風投公司依然看好相關新興企業。

Coinbase 今年拓展業務，Coinbase Custody 產品上週獲得紐約金融服務局的核可。此外，近期他們與加密貨幣獨角獸 Circle 合作，推出錨定美元、即稱為「穩定幣」的加密貨幣產品。

Coinbase 表示，公司目前將專注於填補監管市場內法定貨幣與加密貨幣之間的差額，並提供託管服務，吸引更多機構資金進入。新的融資將有助實現這個目標。