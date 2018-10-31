美股11月中旬將觸底 道指仍向30000點邁進 專家：市場過度恐懼了

Raymond James 首席投資策略師 Jeff Saut 週二 (30 日) 表示，股市目前已經接近「重要底部」。

他稱，公司的短期走勢模型在 10 月 2 日就發出賣出信號，促使其出售短期交易部位。

Saut 在《Closing Bell》節目內指出，如今該模型推測，主要市場第一個合理低谷將出現在 11 月中旬，接著開啟直到年底的漲勢。

美股週二收高，但本月大幅走跌，道指本月跌幅近 6%，創 2010 年 5 月以來最糟糕表現，S&P 500 已經下跌 7.9%，為 2009 年 2 月以降最慘烈的一個月。

Saut 認為，這波拋售潮一直環繞在中國、期中選舉和 Fed 鷹派立場上。

本月稍早，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，利率離中立還有好長一段路，這讓市場擔心升息和通膨，因而引發拋售潮。

但他認為，市場對 Fed「過度恐懼了。」

「股價便宜，我認為再過幾週股價就要觸底了，經過 10 月初籌集現今之後，現在我們尋找投回現金再使用的機會。」

他尤其偏好科技股、能源股和金融股，即使現在這幾個類別的股票表現令人失望，但他不喜歡公用事業股和消費必需品股。

對後勢樂觀的分析師也不只 Saut，華爾街分析師 Neil Hennessy 週二表示，近日市場拋售潮不能做為國家經濟健康程度的指標，因為事實上許多指標都顯示美國「處於很好的狀態。」

Hennessy 基金投資長 Neil Hennessy 認為，道指仍朝著 30000 點邁進。

雖然股市有一些震盪，「經濟狀況良好，就業數據很好、企業現金狀況也很好，現金流上升。」他稱，他將尋找價值股，因為無論市場時機好壞，價值股總是存在。

Glenmede Trust Company 資訊長 Jason Pride 也認同 Hennessy，並稱公司不會對其投資組合做太多改變，因為其策略向來是偏重「防禦性和價值性。」

Pride 表示，「在價值水準下降之際，為現行牛市找下一個部位，這很有道理，但這不代表投資者真的要那麼劇烈反應。」

展望未來 12 個月，Hennessy 稱市場讓他聯想到 1982 年至 2000 年間的走勢，當時市場除了 1990 年以外，每一年都上漲。

「重點是，只要你耐心夠，你就能賺錢，只是不像 1999 年那時賺得多。不同的是，現在這個市場沒有興奮情緒，而這點可能真的會終結牛市。」