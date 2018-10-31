物極必反？專家：美股即將反漲10%至14% 但明年初就會觸頂

資產管理顧問公司 Market Extremes 總裁 Hayes Martin 認為，牛市不僅活得好好的，甚至還有更多上行空間。

他在 10 月初曾精準預期市場即將修正，市場平均值下降 8% 至 13%。

Martin 新一波的多頭看法來自市場分歧，但妙的是，一個月前他也因同樣主因而看跌市場。

他稱，當時市場分歧是負面的：主要平均指數雖呈現新高點，但關鍵股票組沒有參與其中。

現在市場分期是正面：隨著 S&P 500 等主要指數下降且測試新修正低點，參與的股票越來越少。

以 Nasdaq 100 指數來說，雖然週一劇烈下降，但累計淨新高大幅上升 (新高減去新低)，並且目前已連續數日走高。

市值較高的股票也有類似的分歧，市值加權 S&P 500 指數週一下降 0.66%，但等權重 S&P 500 指數卻上升 0.04%。

Martin 另一個主要看漲理由是，各種衡量市場情緒的指標都呈現極端悲觀，物極必反，所以這反而看漲，其中一項 Martin 特別關注的指標是反向 ETF 交易量比率 (IEVR)，用以衡量逆向 ETF 的受歡迎程度。

他稱，這樣的基金是「投資者利用下行趨勢賺錢的最簡單方法」，因此他們的交易量就是評估投資者情緒的良好指標。

「最近 IEVR 的數值都是史上最高水準，而且顯示悲觀情緒大幅增加。」

Martin 推測，接下來股市漲幅可望達 10% 至 14%，而且這樣的漲幅將足以將主要市場平均推回至秋季稍早的史上高點，但只能「勉強」推回。

Martin 認為，接下來就會出現重要的市場頂部，很有可能 2019 年初就會出現，所以這波漲勢不可能「引起強勁的新一波牛市。」

為何 2019 年就可能會觸頂？Martin 認為去年支撐股價上漲的「順風」就快消失了，其中主力就是稅改。

所以面對接下來數週的漲勢不必太驚訝，但也不要太得意了，因為這個漲勢加總起來不太可能超過「強大的交易反彈」。