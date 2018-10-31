谷歌拿下全球首個政府許可 沒有駕駛員的汽車終於能路測了

谷歌正在以頗為迅猛的領頭羊姿態深入挺進無人駕駛領域。本周，他們成了全球業界首個獲得政府批准，允許沒有駕駛員的汽車在實際道路上測試的公司。

谷歌母公司 Alphabet 旗下自動駕駛公司 Waymo 周二發布公開聲明稱，美國加利福尼亞州機動車管理局（DMV）已核發許可，允許 Waymo 在城市內外的公共道路及高速公路上測試無人駕駛汽車。

對於無人駕駛技術來說，這是一個革命性的政策突破。

根據 Sfchronicle 報導，DMV 已經為 Waymo 提供了多達 40 輛完全自動駕駛汽車的許可證，可以在城市街道，鄉村公路和高速公路上白天和夜晚駕駛。不過，車速限速在最高 65 英里 / 小時（相當於 40 公里 / 小時）。

根據 DMV 的批文，在最初階段，Waymo 的自動駕駛汽車可以在加州部分地區的部分路段上路測試，這些地區包括矽谷重鎮 Mountain View、Sunnyvale、Los Altos、Los Altos Hills 和 Palo Alto。其中，Mountain View 正是谷歌總部所在地。

這紙批文代表着政府終於開始接納真正的無人駕駛技術，也就是允許駕駛座沒有人類的汽車上路。以往的無人駕駛汽車也被允許上路測試，但必須有人類駕駛員。

Waymo 技術團隊在部落格中致謝稱：「感謝 DMV 允許 Waymo 在加州邁出第一步——這是一個當技術準備就緒時，允許人類離開駕駛座的綠燈。」

這意味著 Waymo 就此超越了 Uber、通用汽車科魯茲、Lyft 和 Zoox 等一票對手，讓谷歌在無人駕駛技術領域跑在了同行們的前面。

Waymo 表示，他們的無人駕駛汽車技術已經記錄了超過 1000 萬英里的實際道路運行里程。不過，受政策限制，以往的測試駕駛座必須有人類坐鎮。

駕駛座沒有人類的汽車上路的情況之前曾有過一個先例，但那一次並未經過政府部門批准。

在去年 7 月 5 日的百度 AI 開發者大會上，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏直播了一段他乘坐百度無人駕駛汽車的影音。他坐在一輛紅色汽車的副駕駛座上，影音中駕駛座位沒有駕駛員， 稱「車處於自動駕駛狀態」。

隨後，北京交管部門回應稱，已經獲悉相關情況，正就此展開調查。當時北京青年報援引一位交管局內部人士稱，現行中國法規並不允許無人駕駛上路。

Waymo 估值達千億美元

Waymo 正在為真正的無人駕駛技術商業化做準備，他們計劃在年底前於鳳凰城的地鐵區域提供無人駕駛車載服務。公司稱，其無人駕駛服務最初將出現在有限的地區，之後再慢慢推廣到更多地方。他們希望最終把這項無人駕駛出租車服務推廣到其他城市和州。

在上周的財報會議上，Alphabet 首席財務官 Ruth Porat 表示， Waymo 開始為其自動駕駛出行服務制定收費標準，且已有用戶為此付費。不過，他並未透露具體的付費標準。

如果正式實施，Waymo 有望成為全球第一家將自動駕駛出行服務進行商業化的公司。

去年 5 月，摩根士丹利分析師 Brian Nowak 團隊對 Waymo 給出了高達 750 億美元的估值。今年 8 月，該團隊將這一估值預期進一步提高到了驚人的 1750 億美元。

Brian Nowak 團隊解釋稱，Waymo 的高估值是建立在三大關鍵業務領域的基礎之上的：自動駕駛出行服務的商業化、物流配送和政府許可。這些都在慢慢實現。

放眼整個華爾街，銀行家們都對 Waymo 的前景頗為樂觀。RBC Capital Markets 給出的估值為 1190 億美元，瑞銀（UBS）也給出了 1350 億美元的高估值。