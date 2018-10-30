亞德客-KY季報不佳 多家外資降目標價 今股價開低走低

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590) 昨天公布季報後，今天多家外資券商調降目標價及今年獲利預估，目標價砍到 280 至 200 元不等，對於第四季業績仍看有壓，下修今年獲利預估數字。亞德客因季報數字不佳，今天股價開低走低，表現疲軟。亞德客自結第三季合併營收為 38.48 億元，與去年同期持平；毛利率為 46.49%，較去年同期減少 8%，營業利益為 9.34 億元，較去年同期減少 16%，因人民幣兌美元持續貶值，認列約 4000 萬元人民幣之未實現兌換損失，稅前淨利 6.63 億元，年減 44%，稅後淨利 4.56 億元，年減 49%，每股稅後盈餘為 2.41 元。



亞德客累計前三季營收為 120.19 億元，較去年同期增加 17%，毛利率為 48.84%，營業利益為 33.54 億元，營業利益率為 27.91%，較去年同期增加 7%，稅前淨利為 28.92 億元，較去年同期減少 13%，稅後淨利為 21.58 億元，年減 14%，每股稅後盈餘為 11.42 元。



日系外資最新報告指出，預估第四季營收及獲利仍有壓力，評等由優於大盤降為持有，目標價由 380 元砍至 260 元。港商外資則維持賣出評等，目標價由 240 元降至 217 元。



另一家港系外資則維持持有，目標價 319 元降至 280 元。美系外資則低於大盤表現，目標價維持 200 元。歐系外資維持持有，目標價 248 元。另一家歐系外資則維持中立，目標價 300 元降至 275 元。



外資報告也指出，預估這波中美貿易戰谷底將自明年第二季至第三季開始反彈，亞德客今年第四季業績仍有壓力，也下修今年獲利預估數字。



亞德客表示，中美貿易摩擦導致部分客戶對需求出現觀望態度，不過每日出貨金額自 6 月下旬大幅降低後，至目前為止均保持平穩，現在市場銷售價格亦無重大變化。市場認為，中美貿易戰帶來衝擊有落底逐步回溫跡象。

