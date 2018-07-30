旺季到與美系客戶加持 日月光投控Q3合併營收有望突破千億美元大關

受惠於產業旺季到來、美系手機客戶啟動拉貨潮，法人圈預期，全球封測廠日月光投控 (3711) 第三季合併營收可望季增超過兩成，突破千億元大關。針對第三季營運展望，營運長吳田玉透露，客戶需求佳，且凸塊（Bumping）、扇出型封裝 (Fan-out)、覆晶(Flip Chip) 封裝等也將有新客戶。財務長董宏思則提到，今年營運將會逐季成長，且預期在產能利用率提升及客戶需求上升帶動下，毛利率有望向上，而系統級封裝 (SiP) 下半年也可望有新客戶採用。

法人圈則估算，在旺季到來，手機通訊、消費性與電腦需求同步上揚，加上蘋果啟動拉貨潮加持下，日月光投控第三季的封測事業合併營收可望季增 7.5%，毛利率將上看 20% 以上水準；至於電子代工 (EMS) 事業，營收季增率上看四成，整體合併營收有機會挑戰季增二成，即單季合併營收將有機會突破千億元大關。

而回顧日月光投控第二季表現，受惠於需求微幅上揚，加上自 5 月起全數合併矽品財報，致使第二季合併營收達 845.01 億元、季增幅 30%，毛利率為 16.2%、季增 0.2 個百分點，單季營業淨利 53.87 億元，單季稅前淨利 129.2 億元，其中包括合併矽品後對矽品價值的重新評估貢獻約 70 億元，而第二季合計歸屬母公司淨利達 114.63 億元，相較前季大增 447%，每股淨利 2.7 元。