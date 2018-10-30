佳能企業再度攜手跨國軟體廠 推虛擬實境相機應用

光學廠商積極拓展核心技術應用新領域，提升產品開發能力；光學廠佳能企業 (2374-TW) 今 (30) 日指出，該公司與以色列 HumanEyes 科技公司合作開發的環景加 3D VR180 相機，已展開全球預購。

這是佳能企業繼與影像軟體公司 DXO 開發 iPhone 手機可拍攝高畫質影像及以單眼相機光圈、快門、感光度獨立操控模式的相外接機後，另一國際合作的新產品項目，新產品主要結合拍攝和分享 2D 360 度或 3D VR180 影片的能力於一機，訴求以高影片畫質，帶給愛好者和 VR 產業的專業人士的便利性。

此一佳能與 HumanEyes 科技合作推出的新產品，其功能不但能拍攝 5.7K/30fps 的影片或 18MP 的 360 度環場照片，同時還具備相機內影像縫合以及即時影像穩定的功能，等於是將創新設計是集結運動相機, 360 度相機與立體 180 度相機三者於一體，

國內包括華晶 (3059-TW)、亞光 (3019-TW) 目前積極應用光學核心技術開發新產品，而佳能企業則指出，佳能應用光學影像的核心技術，致力於尋求軟硬體的技術研發及產業應用的合作夥伴，在物聯網、AI、AR/VR 科技快速飛升的環境下, 共同合作來設計研發合宜的應用技術及產品.，HumanEyes 科技公司就是佳能企業在新領域、VR 產品系列的相輔相成的合作夥伴。

HumanEyes Technologies 成立於 2000 年，總部在以色列，並在美國設有分公司。是具有 18 年 3D 與動畫內容創作經驗的業界先驅。該公司擁有超過 70 項涵蓋照片，影片，VR 與影像處理的專利。HumanEyes 看重 VR 產業成長的潛力，致力以多年累積的經驗來發展 VR 影像解決方案，讓從一般消費者到專業人員都能輕鬆的創造 VR 或 AR 內容。藉由激發 VR 和 AR 市場的蓬勃成長。