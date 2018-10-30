辣椒Q4有望轉盈 明年代理兩款遊戲推升營運動能

辣椒 (4946) 下午召開法說會，董事長鄧潤澤指出，去年第四季買下《真三國無雙斬》的團隊後，遊戲在日本上線創下不錯的成績，上市至目前為止營收已達 10 億元日幣，明顯挹注子公司碩辣椒獲利，預估第四季辣椒可望透過碩辣椒的高成長，帶動單季轉盈。《真三國無雙．斬》9 月下旬在日本推出後，成績相當亮眼，推升辣椒今年 9 月營收衝上 5100 萬元，較 8 月營收大幅跳增 47.1%，也較去年同期激增 112.4%，寫下 21 個月以來單月營收新高；累計前三季營收為 2.71 億元，較去年同期增 5.04%。



由於《真三國無雙 ‧ 斬》韓國營運商並沒有投入太大的行銷貨動，但人數沒有太大流失，明天將有大改版，後續並投入新的活動，預期營收有提升空間，帶動碩辣椒第四季獲利會相當不錯。



鄧潤澤認為，《真三國無雙．斬》的確在日本市場大受歡迎，主要原因在於此一 IP 原本就受日本玩家喜愛，加上營運商、開發商、授權商等三方通力合作，讓遊戲產品能發揮最大效益，預料第四季營運有望優於第三季。



《真三國無雙 ‧ 斬》除了日本上市外，大陸積極洽談中，兩個月內會確定，仍是計畫明年年中能夠上市。



辣椒旗下子公司碩辣椒去年底以 7500 萬元取得《真三國無雙．斬》的開發團隊，並於今年 9 月在日本市場推出，同樣由納克森負責營運，碩辣椒則可分潤，並挹注母公司辣椒獲利。



展望未來，鄧潤澤指出，辣椒自從併購《真三國無雙．斬》開發團隊後，已經擁有自己的遊戲研發能力，目前規劃 2019 年代理營運一到兩款遊戲推出，其中一款是棒球類型手遊，另一款是端遊，期盼該遊戲能成為公司明年獲利成長的主力產品。