新遊戲上市告捷 辣椒9月營收暴增 創21個月新高

辣椒 (4946) 自結 9 月營收 5100 萬元，月增 47.11%，亦較去年同期大幅勁升 112.49%，主因為《真三國無雙 ‧ 斬》在日營運成績亮眼，同時熱門棒球手機遊戲《PRO 野球 VS》持續推出強力改版，營收大幅成長。由於《真三國無雙 ‧ 斬》10 月可完整貢獻業績，預估 10 月營收可望再向上成長。辣椒 9 月營收 5100 萬元，創下 21 個月來新高，累計前三季營收為 2.71 億元，年增 5.04%。



辣椒指出，《真三國無雙斬》9 月 20 日上市後，搶下 Google Play 與 App Store 雙平台冠軍，帶動整體營收攀升搶下好成績。法人估，《真三國無雙斬》平均日營收約 4700 萬日幣，一個月營收上看 14 億日幣，碩辣椒可抽成 15%，而光 9 月上市就可望有 2000 萬元收入挹注，10 月又可完整貢獻業績，不僅帶動碩辣椒全年轉盈，也將挹注辣椒業績增。



除了《真三國無雙 ‧ 斬》營運成績告捷外，辣椒旗下遊戲也功不可沒，其中棒球手機遊戲《PRO 野球 VS》持續推出經典球員卡與全新比賽關卡受到玩家青睞，推動營收強力成長。



展望 10 月，《PRO 野球 VS》甲子園比賽將於北、中、南開打，總決賽並邀請到代言人 MLB 紅襪隊球星林子偉回台共襄盛舉，預期將帶起一股棒球電競熱潮。此外，辣椒旗下看板遊戲《全民打棒球２ Online》將迎來 11 週年慶祝活動與台韓大型運動電競比賽，有信心啟動成長引擎為 10 月增添營運材火，大幅拉抬全年營收成長。

