智冠、辣椒旗下小金雞手遊新作亮眼 Q4營收可望續攀高

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 與遊戲營運商紅心辣椒 (4946-TW) 受惠旗下小金雞手遊新作表現亮眼，帶動 9 月營收分別創今年新高與近 21 個月以來新高，若 2 家子公司的手遊新作均能延續目前佳績，站穩 Google Play 與 App Store 雙平台暢銷排行榜前十名內，預期在手遊新作完整貢獻下，智冠與辣椒第 4 季營收可望持續攀高，營運樂觀可期。

智冠子公司中華網龍 (3083-TW)9 月 12 日在台港澳同步推出年度手遊大作《吞食天地 M》，除使網龍 9 月營收一舉攀至 8791.5 萬元，月增達 1.06 倍外，更創下逾 5 年來單月營收新高，母公司智冠也同步沾光，9 月營收月增 13.67% 達 5.41 億元，改寫今年營收新高。

法人看好，由於「吞食天地」為經典 IP 之一，近來經典 IP 由端遊轉為手遊，都寫下亮眼成績，《吞食天地 M》也成功登上港澳 Google Play、App Store 雙平台遊戲暢銷排行榜前五名，在台成績同樣相當亮眼，在該款遊戲完整貢獻下，第 4 季營運預期將再創佳績，除可望帶動網龍第 4 季由虧轉盈外，智冠也將連帶受惠。

另一家遊戲廠辣椒 9 月則是受惠旗下子公司碩辣椒所製作的《真三國無雙 ‧ 斬》9 月 20 日在日本上市後，奪得 Google Play 與 App Store 雙平台遊戲暢銷排行冠軍，且碩辣椒擁有《真三國無雙 ‧ 斬》日本地區的遊戲營收分成權，帶動整體營收大幅攀升並超出預期，營收月增 47% 達 5131 萬元，創近 21 個月新高。

碩辣椒為辣椒持股 6 成子公司，據悉，其新手遊《真三國無雙 ‧ 斬》9 月在日本上市後，平均每日營收約 4700 萬日幣，月營收約可達 14 億日幣 (約新台幣 4 億元)，而碩辣椒可抽成 15%。

以目前《真三國無雙 ‧ 斬》在日本市場的亮眼表現來看，若以每月維持新台幣 4 億元規模的營收表現計算，法人預估，在扣除成本與稅金後，碩辣椒今年淨利可達 7600 萬元，可望為辣椒貢獻業外收益達 3400 萬元，挹注每股純益逾 1 元，第 4 季辣椒將受惠旗下小金雞的亮眼表現，營收樂觀可期。

