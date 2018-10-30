科技股拋售潮進入第五周 納指或創十年來首次單月下跌

進入十月的最後一周，美國科技股持續下跌的態勢仍未緩解，迄今已步入連續第五周頹勢，這可能拖累納指創出十年來表現最差的月份。

隔夜，亞馬遜、谷歌母公司 Alphabet、奈飛（Netflix）等大型科技和網路類成長股收盤大幅下跌。亞馬遜收盤大跌 6.33%，市值蒸發逾 500 億美元。奈飛跌 5%，盤中跌超 7.1%。Alphabet 跌 4.5%。阿里巴巴收跌 6.64%。Facebook 盤中跌 3%。英偉達跌 6.39%，AMD 跌 4.42%。

權重股大跌拖累了整個板塊，標普 500 指數科技板塊周一下跌 1.8%，那斯達克 100 指數盤中由漲轉跌，跌幅一度達到 2.6%。

科技股領跌標普 500 指數，收盤跌 0.66%，盤中較 9 月 20 日創下的紀錄最高收盤位下跌逾 10%。科技大藍籌本月已跌超 11%，本月可能創出 2008 年 10 月以來最糟糕單月表現。

道指一度漲超 350 點，午後隨著科技股集體下挫而由漲轉跌，盤中跌超 550 點，全天振幅超過 900 點，盤中較 10 月 3 日創下的最高收盤點位下跌逾 10%。納指跌 1.63%。

以科技股為主的納指是這一輪美股下跌的主力，本月該指數市值已大舉蒸發過兆美元，過去四周連續收出陰線，累計跌幅達 11%，是 2008 年 11 月以來首次單月跌幅超過 10%。

科技股為何下跌？

對於打壓科技股下挫的力量，彭博社援引 JMP Securities 網路及數字媒體高級分析師 Ron Josey 的分析稱，市場情緒已經變了， 自從上周亞馬遜和 Alphabet 公布不及預期的財報以來，投資者開始擔心科技公司的成長性。「我認為這波拋售是在反映市場對這些公司未來會發布更多業績增長放緩的財報。」

基本面因素同樣施壓科技股。在彭博社發布一則消息之後，市場對美中貿易緊張關係升級的憂慮再度浮現。

歷史經驗表明，在市場整體出現憂慮情緒的時候，成長型股票一般表現不佳。昨日，被視為對貿易問題敏感的工業股收跌 1.7%，波音大跌 6.6%。

路透社援引 Washington Crossing Advisors 高級投資組合經理 Chad Morganlander 稱，對全球經濟增長和貿易局勢的擔憂繼續影響美國企業和股市。

此外，投資者可能也越來越擔心有關中期選舉的不確定性，目前距離選舉僅剩一周了。Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示，有關中期選舉的擔憂會影響股市，特別是科技股， 因為這類企業承受的監管可能會增加。

向國際科技巨頭徵稅的消息被視為施壓科技股的重要「稻草」之一。昨日英國財政大臣 Philip Hammond 表示，英國將在 2020 年 4 月推出針對科技巨頭數字服務稅，稅率為 2%，預計一年能收稅 4 億英鎊。

不僅是英國，華爾街日報報導稱，多個國家都在研究向 Facebook、Alphabet 等科技巨頭徵收新稅。歐盟、韓國、印度和至少另外七個亞太國家正在研究新稅事宜。而墨西哥、智利和其他拉美國家也在考慮新的稅收政策，旨在增加來自外國科技公司的稅收收入。

除了市場情緒和基本面因素之外，包括科技股在內的成長股本身的高估值也引發了投資者的憂慮。過去五年多，成長股的漲幅幾乎是價值股漲幅的兩倍。

現在，這種趨勢正在崩裂。以科技業成長股為主的那斯達克指數已步入全面回調。羅素 1000 成長股指數本月累計跌超 10%，是金融危機以來的最差單月表現。羅素成長股和價值股指數的差距創出了至少 40 年來最大。

路透社分析稱，以往出現這樣的情形，價值股通常會重新受到青睞，並引發市場關於板塊輪動的預期。「這是一種長期存在的均值回歸，」Federated Investors 首席股市策略師 Phil Orlando 說。