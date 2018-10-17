美股拋售未結束 分析師：恐出現另一波大跌

美股上週寫下近 7 個月最大單週跌幅，昨日則一掃陰霾，大幅反彈；不過，分析師示警，恐出現另一波大跌，但預計期中選舉後，美股走強機率頗高。

台北時間週三 (17 日) 晚間 8 點 58 分，Investing.com 數據顯示，美股盤前，道瓊期指下跌 112 點 (0.43%)，標普 500 期指下跌 0.34%、那斯達克期指下跌 0.47%。

美股盤前，道瓊期指下跌 112 點。(圖：翻攝自 Investing.com)

美股週二收高，道瓊工業指數收漲 547.87 點 (2.17%)，至 25798.42 點；標普 500 指數收漲 59.13 點 (2.15%)，至 2809.92 點；那斯達克指數收漲 214.75 點 (2.89%)，至 7645.49 點。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 接受 CNBC 採訪時稱，上週的暴跌，並不令他感到驚訝，「第二波跌幅，會比前一波更大，可能會出現在期中選舉前。」

但 Stovall 強調，就歷史經驗來看，期中選舉後，美股平均漲幅約為 12% 至 13%；因此，在今年底至明年初之間，美股走強的機率頗高。

Nuveen Asset Management 首席股票策略師 Bob Doll 也說，美股可望於今年稍晚，創下新高。

投資人對企業財報表現寄予厚望，FactSet 調查顯示，分析師們預計，標普 500 指數企業，第 3 季獲利可望成長 19%。