美國上市公司減的稅去哪了？沒有投資 都去庫藏股了！

減稅，美國跨國公司海外資金回流，投資實體經濟，增加稅基，形成良性循環，美國總統川普這種美好願望只是停留在紙面上。

美國企業因減稅增加的利潤，基本沒用到投資上，大部分用於股票庫藏股。而根據法國興業銀行的研究，庫藏股大部分被用來發放期權。換句話說，減稅主要利多富人。

據英國《金融時報》報導，美國商業經濟協會周一發布商業調查顯示，儘管企業第三季銷售額增加利潤提高，但是川普一年前推出的減稅措施，幾乎沒有刺激大多數美國公司擴大招聘、投資或研發。

減稅是川普政府的關鍵經濟政策之一（聯邦企業所得稅從 35% 降至 21%），共和黨人認為減稅政策將推動企業資金回流美國（預估 1 兆美元海外現金），增加對美國本土投資，刺激企業招聘和研發熱潮。

但事與願違。英國《金融時報》稱，聯準會的經濟學家在 9 月發表的論文中表示，大部分回流的現金都用於股票庫藏股，用於增加投資的證據有限。

只有少部分企業將減稅增加的「意外」收入用於投資。英國《金融時報》稱，聯邦快遞表示，稅收改革使其能為員工加薪，並使其孟菲斯和印第安納波利斯的樞紐現代化；Salesforce 主席 Marc Benioff 表示，減稅讓首席執行官們有錢投資到數字化轉型中。但是，如康菲石油公司（ConocoPhillips）、波音公司和 Verizon 等巨頭，資本支出規模基本不變，甚至有所下滑。

法國興業銀行戰略分析師 Andrew Lapthorne 發現，庫藏股的美國公司正在鑽減稅政策的空子，大部分庫藏股被用來發放期權。2018 年，標普 500 公司預計將宣布總額達 8420 億美元的庫藏股，創歷史新高。

Andrew Lapthorne 表示，減稅本應是中產階級從中獲益，但卻是企業高管和股東大發橫財，「我們認為這並非政策設計者的初衷」。

回流的現金絕大部分被用於庫藏股，投資自然不振。事實上，雖然美國經濟增速超出市場預期，但是商業投資卻大幅放緩。美國本季度非住宅商業投資年增長率僅為 0.8％，而設備支出僅增長 0.4％，此前進口和庫存激增實際上是美國公司因為川普關稅而儲存的「過冬物資」。

同時，由於就業市場供不應求，工資收入增加，一方面推高通膨為聯準會升息提供依據；另一方面，則是刺激美國企業加速引進自動化設備，降低人工成本，這在人力密集的服務業如快餐店和運輸業中體現地尤為明顯。

如果川普的減稅政策不能刺激企業擴大投資，這意味著未來幾年美國經濟增速將大幅回落，而且還需要面對巨額的預算赤字。

截止今年 8 月，即上一財年的前 11 個月，美國聯邦赤字達 8950 億美元，比去年全年高 39%；8 月赤字升至 2110 億美元，年增率翻了一倍，稅收下降 3%，公司稅減少 50 億美元。

諾貝爾經濟學獎得主 Joseph E. Stiglitz 早在 2012 年 1 月就撰文指出，即使聯準會維持零利率，私營企業也不會進行所需規模的結構轉型，唯一可行的只有政府的刺激措施，將美國經濟從製造業轉變為民眾所需的服務業，轉變為提高生活水平的生產活動，而不是那些增加風險和不平等的經營活動。