因不滿CEO對高管性騷擾指控的回應 谷歌逾200員工將集體罷工

罷工已經成為了谷歌員工宣洩工作中不滿情緒的重要方式之一。

10 月 30 日，彭博社報導稱，由於不滿 CEO 桑達爾 · 皮查伊（Sundar Pichai）對高管性騷擾指控的處理，一些谷歌員工計劃通過罷工的方式來抗議。

上述報導稱，這次抗議活動的具體時間仍在考慮中，可能會在本周四舉行；活動的組織者還列出了一些訴求供公司考慮。

美國網路新聞媒體 BuzzFeed 援引知情人士消息稱，一個女工程師組織的員工團體在內部論壇發帖投票，建議員工組織罷工。截至周一（10 月 29 日）上午，這篇帖子已經獲得了數百張贊成票，而計劃參加此次活動的谷歌員工人數超過 200 人。

此前，《紐約時報》在 10 月 25 日曝出前谷歌員工、被譽為「Android 之父」的 Andy Rubin 2013 年突然被調離，並在次年 10 月悄然離職是因為自身行為不檢點，但谷歌不僅對 Andy Rubin 的不端性行為有意隱瞞，還支付了 9000 萬美元的離職補償。

針對這一報導，谷歌 CEO Pichai 隨後在公司內部發表郵件稱，在過去兩年時間裡，公司已因性騷擾問題解聘了 48 名職員，其中有 13 人是「高級經理及以上」級別的職員，而所有這些職員在遭到解聘時都沒有拿到離職金。

Pichai 還試圖安慰員工：「我們希望向你們保證，我們會審核每一項有關性騷擾或不當行為的投訴，展開調查並採取行動。」但從目前看來，這種避重就輕的回應似乎難以被員工接受。

這次罷工也只是谷歌員工領導的一系列行動中最新的一起。近幾個月來，該公司員工對管理層的不滿情緒不斷加劇。

今年初，谷歌要與美國國防部在 Project Maven 計劃中合作的消息就開始逐漸傳播開來。5 月，多家媒體稱，谷歌收到 4000 名員工要求公司停止參與 Maven 項目的請願，並要求谷歌在未來避免軍事方面項目的參與。

事件持續發酵，在十多名員工集體請辭以示抗議後，谷歌被迫放棄參與 Maven 計劃，但 Pichai 近期表示，公司將繼續在中國尋找機會。